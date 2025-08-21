Відео
Офіцер одеського ТЦК допомагав тікати з армії — ціна питання

Офіцер одеського ТЦК допомагав тікати з армії — ціна питання

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 13:35
Офіцер одеського ТЦК вивозив мобілізованих з військових частин за хабарі
Затримання фігуранта. Фото: Національна поліція України

Офіцер Одеського ТЦК та СП пропонував родичам військового таємно вивезти його з місця проходження слухби за хабар. Однак під час одержання коштів ділка було затримало, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також:

Подробиці справи

Офіцер одного з відділів Одеського регіонального територіального центру комплектування та соціальної підтримки, діючи у змові з невстановленими наразі особами, вимагав 10 000 доларів від представників призовника, який служить в іншій області. За ці гроші фігурант обіцяв сприяння у таємному вивезенні військового з частини, безперешкодному перевезенні в обхід блокпостів та доправленні мобілізованого до Одеси.

Однак поліцейські затримали фігуранта під час отримання ним обумовленої суми коштів.

10 тис. дол. за таємне залишення служби без наслідків: на одещині поліцейські викрили посадовця ртцк та сп на хабарництві
Вилучені гроші. Фото: Національна поліція України

Яке покарання йому загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який віддавав свою зарплату та не служив. А також про те, як жінки намагалися не дати працівникам ТЦК затримати чоловіка з інвалідністю, але військовий прострелив одній з них щоку.

Одеса ЗСУ Новини Одеси ТЦК та СП затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
