Офіцер одеського ТЦК вивозив мобілізованих з військових частин за хабарі

Офіцер одеського ТЦК допомагав тікати з армії — ціна питання
Офіцер Одеського ТЦК та СП пропонував родичам військового таємно вивезти його з місця проходження слухби за хабар. Однак під час одержання коштів ділка було затримало, йому загрожує до 10 років ув'язнення.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Подробиці справи
Офіцер одного з відділів Одеського регіонального територіального центру комплектування та соціальної підтримки, діючи у змові з невстановленими наразі особами, вимагав 10 000 доларів від представників призовника, який служить в іншій області. За ці гроші фігурант обіцяв сприяння у таємному вивезенні військового з частини, безперешкодному перевезенні в обхід блокпостів та доправленні мобілізованого до Одеси.
Однак поліцейські затримали фігуранта під час отримання ним обумовленої суми коштів.
Яке покарання йому загрожує
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який віддавав свою зарплату та не служив. А також про те, як жінки намагалися не дати працівникам ТЦК затримати чоловіка з інвалідністю, але військовий прострелив одній з них щоку.
Читайте Новини.LIVE!