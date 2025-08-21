Одессит уклонялся от службы в ВСУ, отдавая всю зарплату командованию - приговор суда

Молоток судьи. Фото иллюстративное: ijeab

Призывник в Одессе уклонялся от несения службы, отдавая за это всю свою заработную плату от ВСУ должностному лицу воинской части. После разоблачения схемы правоохранителями, дело рассматривали в Приморском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Подробности дела

Житель Одессы был мобилизован в ряды ВСУ. Однако, не желая служить, мужчина решил договориться с одним из должностных лиц воинской части. Фигурант передал ему данные своей зарплатной карты, чтобы тот снимал с нее деньги, в обмен на что давал обвиняемому возможность уклоняться.

В течение года и 1 месяца чиновник части снял более 658 тысяч гривен с карточки солдата, однако сделка была разоблачена правоохранителями.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение от несения службы и злоупотребление властью по сговору лиц). Однако вместо 1 года и 9 месяцев заключения он получил служебное ограничение на тот же срок с отчислением 15% денежного обеспечения в доход государства.

