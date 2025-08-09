Подделка документов для побега за границу - задержан мужчина в Одесской области

В Одесской области задержали мужчину, который выдавал себя за военного. Фото: ГПСУ

На границе с Молдовой задержали мужчину, который хотел выдать себя за военного в отпуске. Для этого он купил поддельные документы, но его план провалился во время разговора с пограничниками.

Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Хотел перейти границу с поддельными документами

По данным пограничников, в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" остановили 44-летнего жителя Николаевщины, который пытался незаконно выехать в Молдову.

Схему ему предложил знакомый: перевоплотиться в военнослужащего, который едет в отпуск за границу. За 12 тысяч долларов мужчина приобрел поддельные военно-учетные документы, выписку из приказа и отпускной билет.

Но легенда быстро рассыпалась: "Защитник" не смог назвать ни своего командира, ни побратимов, а часть, в которой он якобы служил, оказалась расформированной.

Какое наказание за попытку перейти незаконно границу

На мужчину составили протокол за незаконную попытку пересечения границы и передали дело в суд. Также полиция будет расследовать подделку документов.

Напомним, в Одесской области мужчина без разрешений вырыл себе искусственное озеро, чтобы разводить рыбу. Также мы писали, что в Одессе служащую таможни разоблачили на вымогательстве и получении взятки от предпринимателей.