Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине задержали фейкового военного с подделками

На Одесчине задержали фейкового военного с подделками

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 15:44
Подделка документов для побега за границу - задержан мужчина в Одесской области
В Одесской области задержали мужчину, который выдавал себя за военного. Фото: ГПСУ

На границе с Молдовой задержали мужчину, который хотел выдать себя за военного в отпуске. Для этого он купил поддельные документы, но его план провалился во время разговора с пограничниками.

Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Реклама
Читайте также:

Хотел перейти границу с поддельными документами

По данным пограничников, в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" остановили 44-летнего жителя Николаевщины, который пытался незаконно выехать в Молдову.

Схему ему предложил знакомый: перевоплотиться в военнослужащего, который едет в отпуск за границу. За 12 тысяч долларов мужчина приобрел поддельные военно-учетные документы, выписку из приказа и отпускной билет.

Но легенда быстро рассыпалась: "Защитник" не смог назвать ни своего командира, ни побратимов, а часть, в которой он якобы служил, оказалась расформированной.

Какое наказание за попытку перейти незаконно границу

На мужчину составили протокол за незаконную попытку пересечения границы и передали дело в суд. Также полиция будет расследовать подделку документов.

Напомним, в Одесской области мужчина без разрешений вырыл себе искусственное озеро, чтобы разводить рыбу. Также мы писали, что в Одессе служащую таможни разоблачили на вымогательстве и получении взятки от предпринимателей.

Одесса Молдова пограничники Одесская область Новости Одессы подделки
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации