Підробка документів для втечі за кордон — затримано чоловіка на Одещині

На Одещині затримали чоловіка, який видавав себе за військового. Фото: ДПСУ

На кордоні з Молдовою затримали чоловіка, який хотів видати себе за військового у відпустці. Для цього він купив підроблені документи, але його план провалився під час розмови з прикордонниками.

Про це у суботу, 9 серпня, повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Хотів перейти кордон з підробленими документами

За даними прикордонників, у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зупинили 44-річного мешканця Миколаївщини, який намагався незаконно виїхати до Молдови.

Схему йому запропонував знайомий: перевтілитися у військовослужбовця, який їде у відпустку за кордон. За 12 тисяч доларів чоловік придбав підроблені військово-облікові документи, витяг з наказу та відпускний квиток.

Та легенда швидко розсипалася. "Захисник" не зміг назвати ні свого командира, ні побратимів, а частина, в якій він нібито служив, виявилася розформованою.

Яке покарання за спробу перейти незаконно кордон

На чоловіка склали протокол за незаконну спробу перетину кордону та передали справу до суду. Також поліція розслідуватиме підробку документів.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік без дозволів вирив собі штучне озеро, щоб розводити рибу. Також ми писали, що в Одесі службовицю митниці викрили на вимаганні та отриманні хабаря від підприємців.