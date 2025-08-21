Одесит ухилявся від служби у ЗСУ, віддаючи всю зарплату командуванню - вирок суду

Молоток судді. Фото ілюстративне: ijeab

Призовник в Одесі ухилявся від несення служби, віддаючи за це всю свою заробітну плану від ЗСУ посадовцю військової частини. Після викриття схеми правоохоронцями, справу розглядали у Приморському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Подробиці справи

Житель Одеси був мобілізований до лав ЗСУ. Однак, не бажаючи служити, чоловік вирішив домовитися з одним із посадовців військової частини. Фігурант передав йому дані своєї зарплатної картки, щоб той знімав з неї гроші, в обмін на що давав обвинуваченому змогу ухилятися.

Протягом року та 1 місяці посадовець частини зняв понад 658 тисяч гривень з картки солдата, однак оборудку було викрито правоохоронцями.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення від несення служби та зловживання владою з змовою осіб). Однак замість 1 року і 9 місяців ув’язнення він отримав службове обмеження на той самий термін із відрахуванням 15% грошового забезпечення у дохід держави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який принижав свою тещу. А також про затримання фейкового службовця ЗСУ.