Европейские компании готовы инвестировать в Одесский бизнес после завершения войны

Сегодня в Европе и США существует четкое понимание: на Россию необходимо осуществлять максимальное давление, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров и приблизить завершение войны. В то же время пока российская армия продолжает обстрелы украинских городов, говорить о реальной дипломатии и мирных договоренностях невозможно.

Об этом заявила федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер во время брифинга в Одессе.

Одесса — один из ключевых городов в войне

Отдельно была подчеркнута важная роль Одессы в сложный период, ведь город имеет значение не только для Украины, но и для всей Европы. Сколько бы громких заявлений не звучало со стороны врага в сторону Южной Пальмиры о захвате, город несмотря на все борется под украинским флагом. Порты Большой Одессы являются стратегическим узлом международной торговли и инфраструктуры. Сегодня здесь уже работает ряд европейских компаний, а другие планируют расширять свою деятельность, инвестируя в транспорт, энергетику, сферу здравоохранения и современные технологии.

"Одесса — это очень важное место. Здесь есть порт, сильная инфраструктура, и это делает регион привлекательным для инвесторов. Есть компании, которые уже работают в Украине, и есть те, которые хотят присоединиться в будущем. Мы видим большие возможности не только для Одессы, но и для всей Украины", — подчеркнула федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер.

Федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер о роли Одессы

Австрийская делегация также отметила необходимость перехода от локального сотрудничества к международному, в частности, в сфере восстановления после войны. В центре внимания остаются инфраструктурные проекты, развитие энергетики и медицины, которые могут стать основой послевоенного восстановления Украины. В то же время главной задачей остается поиск путей к прекращению войны и проведение реальных переговоров между Украиной и Россией.

