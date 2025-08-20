Видео
Главная Одесса Одесса — инвестиционный центр Украины — заявила министр Австрии

Одесса — инвестиционный центр Украины — заявила министр Австрии

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 18:37
Европейские компании готовы инвестировать в Одесский бизнес после завершения войны
Министр Австрии Беаты Майнль-Райзингер на брифинге в Одессе. Фото: Новости.LIVE

Сегодня в Европе и США существует четкое понимание: на Россию необходимо осуществлять максимальное давление, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров и приблизить завершение войны. В то же время пока российская армия продолжает обстрелы украинских городов, говорить о реальной дипломатии и мирных договоренностях невозможно.

Об этом заявила федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер во время брифинга в Одессе.

Читайте также:

Одесса — один из ключевых городов в войне

Отдельно была подчеркнута важная роль Одессы в сложный период, ведь город имеет значение не только для Украины, но и для всей Европы. Сколько бы громких заявлений не звучало со стороны врага в сторону Южной Пальмиры о захвате, город несмотря на все борется под украинским флагом. Порты Большой Одессы являются стратегическим узлом международной торговли и инфраструктуры. Сегодня здесь уже работает ряд европейских компаний, а другие планируют расширять свою деятельность, инвестируя в транспорт, энергетику, сферу здравоохранения и современные технологии.

"Одесса  это очень важное место. Здесь есть порт, сильная инфраструктура, и это делает регион привлекательным для инвесторов. Есть компании, которые уже работают в Украине, и есть те, которые хотят присоединиться в будущем. Мы видим большие возможности не только для Одессы, но и для всей Украины", — подчеркнула федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер.

федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер
Федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер о роли Одессы

Австрийская делегация также отметила необходимость перехода от локального сотрудничества к международному, в частности, в сфере восстановления после войны. В центре внимания остаются инфраструктурные проекты, развитие энергетики и медицины, которые могут стать основой послевоенного восстановления Украины. В то же время главной задачей остается поиск путей к прекращению войны и проведение реальных переговоров между Украиной и Россией.

Ранее мы писали, что на брифинге в Одессе заявили, что встреча Зеленского с Путиным может стать ключом в завершении войны. А также о том, как Австрия планирует помогать Украине в дальнейшем.

Автор:
Виктория Яслык
