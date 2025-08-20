Стійкість Одеси вразила австрійську міністерку Беату Майнль-Райзінгер

Міністерка Австрії Беати Майнль-Райзінгер разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мужність українських міст, зокрема Одеси, яка щодня перебуває під російськими обстрілами, надихає Європу. Не тільки на допомогу, а й на подальші дії з боку політичних санкцій для завершення воєнних дій Росії. Поки українці вже понад три роки борються та чинять опір агресії, завдання Австрії зараз — показати солідарність і підтримку.

Про це Федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер під час брифінгу в Одесі.

Реклама

Читайте також:

Стійкість Одеси

Це вже третій візит австрійської дипломатки в Україну, однак уперше вона відвідала саме Одесу. За її словами, місто має особливе значення не лише через історичні зв’язки з Європою, а й завдяки ключовій ролі у функціонуванні портової інфраструктури. Саме з одеських портів українське зерно продовжує надходити на світові ринки, попри постійні атаки Росії.

"Щодня мене вражає те, як українці живуть під терором нічних обстрілів. Це не може бути нормою, і саме тому ми допомагаємо з нашими європейськими партнерами й наголошуємо: жодні мирні переговори не можуть вестися під час бомбардувань. Ми виступаємо за мирний шлях і однозначно підтримуємо Україну", — заявила Федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер.

Федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер про стійкість українських міст. Фото: Новини.LIVE

Міністерка підкреслила, що Австрія не сприймає жодного тиску чи ультиматумів, які Росія намагається нав’язати у процесі можливих перемовин. Вона додала, що лише український народ має право визначати майбутнє своєї держави.

"Безпека України нерозривно пов’язана з безпекою всієї Європи. Це має стати центральним питанням наступних років, і Австрія залишатиметься послідовною у своїй підтримці", — наголосила очільниця австрійської дипломатії Беата Майнль-Райзінгер.

Федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер про безпеку Європи. Фото: Новини.LIVE

Візит Беати Майнль-Райзінгер до Одеси став не лише символічним жестом підтримки, а й чітким сигналом: Австрія розглядає безпеку України як невід’ємну частину безпеки Європи. Попри щоденні обстріли, Одеса залишається містом стійкості й міжнародної відповідальності, а її роль у забезпеченні продовольчої безпеки світу підкреслює стратегічне значення українського півдня.

Раніше ми писали, що австрійські інвестори зацікавленні в одеському регіоні. А також про те, як Австрія планує підтримувати Україну у подальшому.