Главная Одесса Мужество Одессы под обстрелами поражает европейских дипломатов

Мужество Одессы под обстрелами поражает европейских дипломатов

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 14:52
Стойкость Одессы поразила австрийского министра Беату Майнль-Райзингер
Министр Австрии Беаты Майнль-Райзингер вместе с Министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Мужество украинских городов, в частности Одессы, которая ежедневно находится под российскими обстрелами, вдохновляет Европу. Не только на помощь, но и на дальнейшие действия со стороны политических санкций для завершения военных действий России. Пока украинцы уже более трех лет борются и сопротивляются агрессии, задача Австрии сейчас — показать солидарность и поддержку.

Об этом Федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер во время брифинга в Одессе.

Читайте также:

Устойчивость Одессы

Это уже третий визит австрийского дипломата в Украину, однако впервые она посетила именно Одессу. По ее словам, город имеет особое значение не только из-за исторических связей с Европой, но и благодаря ключевой роли в функционировании портовой инфраструктуры. Именно из одесских портов украинское зерно продолжает поступать на мировые рынки, несмотря на постоянные атаки России.

"Каждый день меня поражает то, как украинцы живут под террором ночных обстрелов. Это не может быть нормой, и именно поэтому мы помогаем с нашими европейскими партнерами и подчеркиваем: никакие мирные переговоры не могут вестись во время бомбардировок. Мы выступаем за мирный путь и однозначно поддерживаем Украину", — заявила Федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер.

Федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер
Федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер об устойчивости украинских городов. Фото: Новини.LIVE

Министр подчеркнула, что Австрия не воспринимает никакого давления или ультиматумов, которые Россия пытается навязать в процессе возможных переговоров. Она добавила, что только украинский народ имеет право определять будущее своего государства.

"Безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью всей Европы. Это должно стать центральным вопросом следующих лет, и Австрия будет оставаться последовательной в своей поддержке", — отметила руководительница австрийской дипломатии Беата Майнль-Райзингер.

Федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер
Федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер о безопасности Европы. Фото: Новини.LIVE

Визит Беаты Майнль-Райзингер в Одессу стал не только символическим жестом поддержки, но и четким сигналом: Австрия рассматривает безопасность Украины как неотъемлемую часть безопасности Европы. Несмотря на ежедневные обстрелы, Одесса остается городом устойчивости и международной ответственности, а ее роль в обеспечении продовольственной безопасности мира подчеркивает стратегическое значение украинского юга.

Ранее мы писали, что австрийские инвесторы заинтересованы в одесском регионе. А также о том, как Австрия планирует поддерживать Украину в дальнейшем.

Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
