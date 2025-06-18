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Головна Одеса Австрійські інвестиції в Одещину — що на порядку денному сьогодні

Австрійські інвестиції в Одещину — що на порядку денному сьогодні

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Дата публікації: 18 червня 2025 19:37
Одещина та Нижня Австрія підписали меморандум про співпрацю - Кіпер
Після підписання меморандуму. Фото: Одеська ОВА
Ключові моменти Меморандум підписано

Підприємці Одещини та Нижньої Австрії невдовзі створюватимуть взаємовигідні бізнес-проєкти. Крім того, міжнародні партнери можуть забезпечити наші освітні заклади сховищами, аби діти змогли навчатися офлайн.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у рамках марафону "Єдині новини".

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Меморандум підписано

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та губернатор Верхньої Австрії Томас Штельцер підписали меморандум про співпрацю. Завдяки цьому документу обидві сторони будуть шукати взаємовигідні проєкти для розвитку бізнесу.

"Австрія завжди займала нейтральну позицію, це нейтральна країна. Але тут дуже приємо, що нашому президенту вдається переконувати і звертати увагу міжнародних партнерів на питання відбудови шкіл, садочків чи інших об'єктів. Ми хочемо організувати з колегою зустріч бізнесів Одещини та Верхньої Австрії",— каже Олег Кіпер.

Олег Кіпер також сподівається, що завдяки підписаному документу Одещині допоможуть побудувати бомбосховища у тих школах регіону, в яких їх ще немає.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про прохання Зеленського до Австрії щодо екстрадиції екс-олігархов. А також про те, що Відень може почати закупати російський газ після війни.

 

Одеса Австрія Одеська область Новини Одеси Олег Кіпер
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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