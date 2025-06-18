Эколог Иван Русев в Одесской области пожаловался на введение цензуры со стороны Минприроды

Здание Миндовкилля. Фото иллюстративное: Wikimedia Commons

Работник Нацпарка "Тузловские лиманы" в Одесской области Иван Русев обвиняет Минприроды в фактическом введении цензуры. Чиновники призвали эколога согласовывать все публичные комментарии.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Реклама

Читайте также:

Цензура в заповедной зоне

Иван Русев пожаловался на то, что в Нацпарк "Тузловские лиманы" поступило письмо, в котором работников учреждения просят согласовывать публичные комментарии с Отделом коммуникаций и связей с общественностью Минприроды. Эколог назвал это фактическим внедрением цензуры и напомнил, что такие меры не способствуют развитию демократического общества.

"Согласно фактически поручения я, как работник объекта ПЗФ Украины, чтобы я не комментировал под любым сообщением, я должен согласовывать с чиновниками — получать индульгенцию и право публиковать свое мнение? Я уже более 40 лет публично выступаю и пишу о проблемах защиты дикой природы, охраны окружающей среды и видел немало чиновников. Между тем, таких, чтобы откровенно пугались того, что я могу свободно выражать свое мнение, или запрещали бы мне обоснованно критиковать действия или бездействие должностных лиц — не помню", — говорится в сообщении Ивана Русева.

Пост Ивана Русева. Фото: скриншот

Письмо от министерства. Фото: Иван Русев

Напомним, недавно мы писали о том, как Иван Русев обвинял Минприроды в саботаже. А также об убытках от экологической катастрофы в Черном море.