Еколог Іван Русєв на Одещині поскаржився на запровадження цензури з боку Міндовкілля

Будівля Міндовкілля. Фото ілюстративне: Wikimedia Commons

Працівник Нацпарку "Тузлівські лимани" на Одещині Іван Русєв звинувачує Міндовкілля у фактичному запровадженні цензури. Посадовці закликали еколога узгоджувати усі публічні коментарі.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

Реклама

Читайте також:

Цензура в заповідній зоні

Іван Русєв поскаржився на те, що до Нацпарку "Тузлівські лимани" надійшов лист, у якому працівників установи просять узгоджувати публічні коментарі з Відділом комунікацій та зв'язків з громадскістю Міндовкілля. Еколог назвав це фактичним впровадженням цензури та нагадав, що такі заходи не сприяють розвитку демократичного суспільства.

"Згідно фактично доручення я, як працівник об'єкту ПЗФ України, щоб я не коментував під будь яким дописом, я повинен узгоджувати з чиновниками — отримувати індульгенцію і право публікувати свою думку? Я вже більше 40 років публічно виступаю і пишу про проблеми захисту дикої природи, охорони довкілля і бачив чимало чиновників. Між тим, таких, щоб відверто лякались того, що я можу вільно висловлювати свою думку, чи забороняли б мені обгрунтовано критикувати дії чи бездіяльність посадовців — не пам'ятаю",— йдеться у повідомленні Івана Русєва.

Пост Івана Русєва. Фото: скриншот

Лист від міністерства. Фото: Іван Русєв

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Іван Русєв звинувачував Міндовкілля у саботажі. А також про збитки від екологічної катастрофи в Чорному морі.