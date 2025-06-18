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Головна Одеса В Тузлівських лиманах на Одещині запроваджують цензуру — деталі

В Тузлівських лиманах на Одещині запроваджують цензуру — деталі

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Дата публікації: 18 червня 2025 15:39
Еколог Іван Русєв на Одещині поскаржився на запровадження цензури з боку Міндовкілля
Будівля Міндовкілля. Фото ілюстративне: Wikimedia Commons
Ключові моменти Цензура в заповідній зоні

Працівник Нацпарку "Тузлівські лимани" на Одещині Іван Русєв звинувачує Міндовкілля у фактичному запровадженні цензури. Посадовці закликали еколога узгоджувати усі публічні коментарі.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

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Цензура в заповідній зоні

Іван Русєв поскаржився на те, що до Нацпарку "Тузлівські лимани" надійшов лист, у якому працівників установи просять узгоджувати публічні коментарі з Відділом комунікацій та зв'язків з громадскістю Міндовкілля. Еколог назвав це фактичним впровадженням цензури та нагадав, що такі заходи не сприяють розвитку демократичного суспільства.

"Згідно фактично доручення я, як працівник об'єкту ПЗФ України, щоб я не коментував під будь яким дописом, я повинен узгоджувати з чиновниками — отримувати індульгенцію і право публікувати свою думку? Я вже більше 40 років публічно виступаю і пишу про проблеми захисту дикої природи, охорони довкілля і бачив чимало чиновників. Між тим, таких, щоб відверто лякались того, що я можу вільно висловлювати свою думку, чи забороняли б мені обгрунтовано критикувати дії чи бездіяльність посадовців — не пам'ятаю",— йдеться у повідомленні Івана Русєва.

Міндовкілля запроваджує цензуру,— еколог з Одещини Іван Русєв - фото 1
Пост Івана Русєва. Фото: скриншот
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Лист від міністерства. Фото: Іван Русєв

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Іван Русєв звинувачував Міндовкілля у саботажі. А також про збитки від екологічної катастрофи в Чорному морі.

Одеса Мінекології Одеська область Новини Одеси екологія
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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