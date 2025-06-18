Одесская область и Нижняя Австрия подписали меморандум о сотрудничестве - Кипер

После подписания меморандума. Фото: Одесская ОВА

Предприниматели Одесской области и Нижней Австрии вскоре будут создавать взаимовыгодные бизнес-проекты. Кроме того, международные партнеры могут обеспечить наши образовательные учреждения убежищами, чтобы дети смогли учиться офлайн.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в рамках марафона "Єдині новини".

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Меморандум подписан

Глава Одесской ОВА Олег Кипер и губернатор Верхней Австрии Томас Штельцер подписали меморандум о сотрудничестве. Благодаря этому документу обе стороны будут искать взаимовыгодные проекты для развития бизнеса.

"Австрия всегда занимала нейтральную позицию, это нейтральная страна. Но здесь очень радует, что нашему президенту удается убеждать и обращать внимание международных партнеров на вопросы восстановления школ, садиков или других объектов. Мы хотим организовать с коллегой встречу бизнесов Одесской области и Верхней Австрии",— говорит Олег Кипер.

Олег Кипер также надеется, что благодаря подписанному документу Одесской области помогут построить бомбоубежища в тех школах региона, в которых их еще нет.

Напомним, недавно мы писали о просьбе Зеленского к Австрии об экстрадиции экс-олигархов. А также о том, что Вена может начать закупать российский газ после войны.