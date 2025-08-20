Австрійський бізнес розширюється в Україні

Міністерка Австрії Беати Майнль-Райзінгер разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Австрія готова посилювати співпрацю з Україною у сфері безпеки та відбудови. Це стало ключовими темами обговорення під час зустрічі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги із федеральною міністеркою європейських та міжнародних справ Австрії Беатою Майнль-Райзінгер в Одесі. Йшлося не лише про військову підтримку та реформи, але й про розвиток економічної співпраці з іноземними компаніями.

Про це дипломати повідомили під час брифінгу.

Австрійські інвестори Україні

Австрія продовжує послідовно підтримувати Україну у сфері безпеки та реформ, демонструючи готовність брати участь у зміцненні оборонного потенціалу країни. Фокус уваги австрійської сторони зосереджений не лише на військовій допомозі, а й на активному сприянні реформам державних інституцій. Співпраця з європейськими партнерами дозволяє створювати умови для стабільного розвитку та посилення державних структур. Австрія зацікавлена в тому, щоб допомога була системною і комплексною, охоплюючи як оборонну сферу, так і економічне відновлення.

"Одна з найважливіших складових безпекових гарантій — це сильна українська армія, а також реформа. Ми разом із нашими партнерами будемо активно працювати над питаннями підтримки та чіткості реформ", — зазначила федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер.

Федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер про підтримку України

За словами міністерки, в Україні вже працює понад 200 австрійських підприємств, а ще близько сотні компаній планують розширювати свою діяльність. Йдеться про інвестиції в інфраструктуру, енергетику, безпеку та сферу медичних технологій.

"Є дуже багато підприємств, які хочуть інвестувати та бачать майбутнє України. Від інфраструктури до безпекових питань та енергетики — компанії розглядають великі можливості для співпраці", — наголосила очільниця австрійської дипломатії Беата Майнль-Райзінгер.

Міністерка Австрії Беати Майнль-Райзінгер разом із міністром закордонних справ. Фото: Новини.LIVE

Відбудова України за участі Австрії

Також серед ініціатив — проведення у Відні масштабної конференції з питань відбудови України. Австрійська сторона підкреслює, що саме зараз, у найскладніший період для держави, важливо запускати спільні проєкти, які підтримають економіку та створять нові робочі місця.

"Ми бачимо в відбудові України великі шанси для розвитку. Також ми запропонували зробити велику конференцію у Відні. Адже саме він завжди є місцем для спілкувань і переговорів, як ми це традиційно робимо. Де розглянемо питання відбудови України", — зазначила федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер.

Федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер про відбудову України

Як підкреслила міністерка, у відбудові України зацікавлені не лише австрійські, а й німецькі підприємці. Вони бачать цей процес як взаємовигідний — можливість допомогти українцям і водночас розширити власний бізнес на нових ринках.

