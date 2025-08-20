Відео
Головна Одеса Завдяки портам Одещини Україна може годувати весь світ

Завдяки портам Одещини Україна може годувати весь світ

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 15:19
Україна є гарантом світової продовольчої безпеки завдяки портам Одещини,- Сибіга
Зерно у порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україна вже не перший рік виконує свої обов'язки як гаранта світової продовольчої безпеки. Це вдається завдяки діючим портам Великої Одеси, експорт зерна з яких становить важливу частку в економіці країни.

Про це повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту делегації з Австрії в Одесі, повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Читайте також:

Важливість портів Одещини

Попри повномасштабне російське вторгення та щоденні обстріли Одеса залишається важливим діючим міжнародним портом. Саме завдяки цьому Україна неухильно продовжує виконувати свої зобов'язання як гарант продовольчої безпеки, експортуючи зерно у понад 100 країн світу.

За два роки Чорним морем з портів Великої Одеси було перевезено понад 137 мільйонів тонн продукції.

"Завдяки цьому порту Україна продовжує виконувати свої зобов’язання як гарант продовольчої безпеки. І навіть під час війни українське зерно допомагає тим у світі, хто найбільше цього потребує. Ми вдячні Австрії за лідерство у фінансових внесках до цієї ініціативи", — каже очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга також додав, що війна не завадила й розвитку бізнесу в Одесі, що також живить економіку як регіону, так і всієї країни.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про експорт зерна з одеських портів. А також про те, як жнива впливають на ринок валют.

Одеса Андрій Сибіга Одеська область Новини Одеси економіка
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
