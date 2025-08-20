Украина является гарантом мировой продовольственной безопасности благодаря портам Одесской области, - Сибига

Зерно в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украина уже не первый год выполняет свои обязанности как гаранта мировой продовольственной безопасности. Это удается благодаря действующим портам Большой Одессы, экспорт зерна из которых составляет важную долю в экономике страны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита делегации из Австрии в Одессе, сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Важность портов Одесской области

Несмотря на полномасштабное российское вторжение и ежедневные обстрелы Одесса остается важным действующим международным портом. Именно благодаря этому Украина неуклонно продолжает выполнять свои обязательства как гарант продовольственной безопасности, экспортируя зерно в более чем 100 стран мира.

За два года Черным морем из портов Большой Одессы было перевезено более 137 миллионов тонн продукции.

"Благодаря этому порту Украина продолжает выполнять свои обязательства как гарант продовольственной безопасности. И даже во время войны украинское зерно помогает тем в мире, кто больше всего в этом нуждается. Мы благодарны Австрии за лидерство в финансовых взносах в эту инициативу", — говорит глава МИД Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига также добавил, что война не помешала и развитию бизнеса в Одессе, что также питает экономику как региона, так и всей страны.

