Український морський коридор — два роки роботи та результати

Судно із зерном у порту. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

За два роки Чорним морем перевезено понад 137 мільйонів тонн вантажів, серед яких ключова частина — зерно українських аграріїв. Попри постійні обстріли, Україна зберігає статус надійного постачальника продовольства у світі.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Реклама

Читайте також:

Перевезення вантажів морським коридором

За їхньою інформацією, морським коридором за два роки пройшло понад 5 300 суден, якими перевезено понад 137 мільйонів тонн вантажів. Більше ніж 84 мільйони тонн становить продукція українських аграріїв. Вантажі йдуть до 54 країн світу — від Європи до Африки та Близького Сходу. Це дозволяє стримувати світові ціни на зерно та запобігати голоду.

Що транспортують зерновим коридором

Важливим є й те, що через коридор транспортують не лише аграрну продукцію, а й металургійні товари. Це допомагає українській економіці триматися, попри удари по портах та інфраструктурі.

Перевалка зерна. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Руйнування портової інфраструктури

За два роки Росія пошкодила або зруйнувала 442 об’єкти портової інфраструктури, атакувала 38 цивільних суден, постраждали 118 людей.

"Ми вдячні всім, хто, попри повномасштабну війну та постійні загрози обстрілів, підтримує його роботу: Силам безпеки і оборони України за захист, працівникам портів, логістам та морякам за щоденну працю, а також міжнародним партнерам — за їхню підтримку та солідарність", — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Зерно у порту. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Нагадаємо, ми писали, як жнива вплинуть на валютний ринок України. Також повідомляли, чому дорожчає фуражна кукурудза.