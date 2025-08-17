Видео
Главная Одесса Стало известно, сколько уже зерна перевезли морским коридором

Стало известно, сколько уже зерна перевезли морским коридором

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 12:10
Украинский морской коридор - два года работы и результаты
Судно с зерном в порту. Фото: Министерство развития громад и территорий Украины

За два года Черным морем перевезено более 137 миллионов тонн грузов, среди которых ключевая часть — зерно украинских аграриев. Несмотря на постоянные обстрелы, Украина сохраняет статус надежного поставщика продовольствия в мире.

Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.

Читайте также:

Перевозка грузов по морскому коридору

По их информации, морским коридором за два года прошло более 5 300 судов, которыми перевезено более 137 миллионов тонн грузов. Более 84 миллионов тонн составляет продукция украинских аграриев. Грузы идут в 54 страны мира — от Европы до Африки и Ближнего Востока. Это позволяет сдерживать мировые цены на зерно и предотвращать голод.

Что транспортируют по зерновому коридору

Важно и то, что через коридор транспортируют не только аграрную продукцию, но и металлургические товары. Это помогает украинской экономике держаться, несмотря на удары по портам и инфраструктуре.

Стало відомо, скільки вже збіжжя перевезли морським коридором - фото 1
Перевалка зерна. Фото: Министерство развития громад и территорий Украины

Разрушение портовой инфраструктуры

За два года Россия повредила или разрушила 442 объекта портовой инфраструктуры, атаковала 38 гражданских судов, пострадали 118 человек.

"Мы благодарны всем, кто, несмотря на полномасштабную войну и постоянные угрозы обстрелов, поддерживает его работу: Силам безопасности и обороны Украины за защиту, работникам портов, логистам и морякам за ежедневный труд, а также международным партнерам — за их поддержку и солидарность", — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Стало відомо, скільки вже збіжжя перевезли морським коридором - фото 2
Зерно в порту. Фото: Министерство развития громад и территорий Украины

Напомним, мы писали, как жатва повлияет на валютный рынок Украины. Также сообщали, почему дорожает фуражная кукуруза.

Одесса Черное море Одесская область зерно Новости Одессы аграрии
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
