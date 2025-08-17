Украинский морской коридор - два года работы и результаты

Стало известно, сколько уже зерна перевезли морским коридором
За два года Черным морем перевезено более 137 миллионов тонн грузов, среди которых ключевая часть — зерно украинских аграриев. Несмотря на постоянные обстрелы, Украина сохраняет статус надежного поставщика продовольствия в мире.
Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.
Перевозка грузов по морскому коридору
По их информации, морским коридором за два года прошло более 5 300 судов, которыми перевезено более 137 миллионов тонн грузов. Более 84 миллионов тонн составляет продукция украинских аграриев. Грузы идут в 54 страны мира — от Европы до Африки и Ближнего Востока. Это позволяет сдерживать мировые цены на зерно и предотвращать голод.
Что транспортируют по зерновому коридору
Важно и то, что через коридор транспортируют не только аграрную продукцию, но и металлургические товары. Это помогает украинской экономике держаться, несмотря на удары по портам и инфраструктуре.
Разрушение портовой инфраструктуры
За два года Россия повредила или разрушила 442 объекта портовой инфраструктуры, атаковала 38 гражданских судов, пострадали 118 человек.
"Мы благодарны всем, кто, несмотря на полномасштабную войну и постоянные угрозы обстрелов, поддерживает его работу: Силам безопасности и обороны Украины за защиту, работникам портов, логистам и морякам за ежедневный труд, а также международным партнерам — за их поддержку и солидарность", — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
