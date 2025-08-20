Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Одесса Безопасность, инвестиции, восстановление — помощь Австрии Украине

Безопасность, инвестиции, восстановление — помощь Австрии Украине

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 15:45
Австрийский бизнес расширяется в Украине
Министр Австрии Беаты Майнль-Райзингер вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Австрия готова усиливать сотрудничество с Украиной в сфере безопасности и восстановления. Это стало ключевыми темами обсуждения во время встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беатой Майнль-Райзингер в Одессе. Речь шла не только о военной поддержке и реформах, но и о развитии экономического сотрудничества с иностранными компаниями.

Об этом дипломаты сообщили во время брифинга.

Реклама
Читайте также:

Австрийские инвесторы Украины

Австрия продолжает последовательно поддерживать Украину в сфере безопасности и реформ, демонстрируя готовность участвовать в укреплении оборонного потенциала страны. Фокус внимания австрийской стороны сосредоточен не только на военной помощи, но и на активном содействии реформам государственных институтов. Сотрудничество с европейскими партнерами позволяет создавать условия для стабильного развития и усиления государственных структур. Австрия заинтересована в том, чтобы помощь была системной и комплексной, охватывая как оборонную сферу, так и экономическое восстановление.

Реклама

"Одна из важнейших составляющих гарантий безопасности  это сильная украинская армия, а также реформа. Мы вместе с нашими партнерами будем активно работать над вопросами поддержки и четкости реформ", — отметила федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер.

Федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер про допомогу Україні
Федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер о поддержке Украины.

По словам министра, в Украине уже работает более 200 австрийских предприятий, а еще около сотни компаний планируют расширять свою деятельность. Речь идет об инвестициях в инфраструктуру, энергетику, безопасность и сферу медицинских технологий.

Реклама

"Есть очень много предприятий, которые хотят инвестировать и видят будущее Украины. От инфраструктуры до вопросов безопасности и энергетики  компании рассматривают большие возможности для сотрудничества", — отметила руководительница австрийской дипломатии Беата Майнль-Райзингер.

Міністерка Австрії Беати Майнль-Райзінгер разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Одесі.
Министр Австрии Беата Майнль-Райзингер вместе с министром иностранных дел. Фото: Новини.LIVE

Восстановление Украины при участии Австрии

Также среди инициатив — проведение в Вене масштабной конференции по вопросам восстановления Украины. Австрийская сторона подчеркивает, что именно сейчас, в самый сложный период для государства, важно запускать совместные проекты, которые поддержат экономику и создадут новые рабочие места.

"Мы видим в восстановлении Украины большие шансы для развития. Также мы предложили сделать большую конференцию в Вене. Ведь именно она всегда является местом для общения и переговоров, как мы это традиционно делаем. Где рассмотрим вопрос восстановления Украины", — отметила федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер.

Федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер
Федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер о восстановлении Украины

Как подчеркнула министр, в восстановлении Украины заинтересованы не только австрийские, но и немецкие предприниматели. Они видят этот процесс как взаимовыгодный — возможность помочь украинцам и одновременно расширить собственный бизнес на новых рынках.

Ранее мы писали, что стойкость украинских городов поражает австрийских дипломатов. А также о том, что Европа отмечает тот факт, что порты Одесской области кормят весь мир.

Одесса Австрия Новости Одессы восстановление война в Украине министр
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации