Австрийский бизнес расширяется в Украине

Министр Австрии Беаты Майнль-Райзингер вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Австрия готова усиливать сотрудничество с Украиной в сфере безопасности и восстановления. Это стало ключевыми темами обсуждения во время встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беатой Майнль-Райзингер в Одессе. Речь шла не только о военной поддержке и реформах, но и о развитии экономического сотрудничества с иностранными компаниями.

Об этом дипломаты сообщили во время брифинга.

Австрийские инвесторы Украины

Австрия продолжает последовательно поддерживать Украину в сфере безопасности и реформ, демонстрируя готовность участвовать в укреплении оборонного потенциала страны. Фокус внимания австрийской стороны сосредоточен не только на военной помощи, но и на активном содействии реформам государственных институтов. Сотрудничество с европейскими партнерами позволяет создавать условия для стабильного развития и усиления государственных структур. Австрия заинтересована в том, чтобы помощь была системной и комплексной, охватывая как оборонную сферу, так и экономическое восстановление.

"Одна из важнейших составляющих гарантий безопасности — это сильная украинская армия, а также реформа. Мы вместе с нашими партнерами будем активно работать над вопросами поддержки и четкости реформ", — отметила федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер.

Федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер о поддержке Украины.

По словам министра, в Украине уже работает более 200 австрийских предприятий, а еще около сотни компаний планируют расширять свою деятельность. Речь идет об инвестициях в инфраструктуру, энергетику, безопасность и сферу медицинских технологий.

"Есть очень много предприятий, которые хотят инвестировать и видят будущее Украины. От инфраструктуры до вопросов безопасности и энергетики — компании рассматривают большие возможности для сотрудничества", — отметила руководительница австрийской дипломатии Беата Майнль-Райзингер.

Восстановление Украины при участии Австрии

Также среди инициатив — проведение в Вене масштабной конференции по вопросам восстановления Украины. Австрийская сторона подчеркивает, что именно сейчас, в самый сложный период для государства, важно запускать совместные проекты, которые поддержат экономику и создадут новые рабочие места.

"Мы видим в восстановлении Украины большие шансы для развития. Также мы предложили сделать большую конференцию в Вене. Ведь именно она всегда является местом для общения и переговоров, как мы это традиционно делаем. Где рассмотрим вопрос восстановления Украины", — отметила федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер.

Федеральный министр европейских и международных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер о восстановлении Украины

Как подчеркнула министр, в восстановлении Украины заинтересованы не только австрийские, но и немецкие предприниматели. Они видят этот процесс как взаимовыгодный — возможность помочь украинцам и одновременно расширить собственный бизнес на новых рынках.

