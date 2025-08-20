Європейські компанії готові інвестувати в Одеський бізнес після завершення війни

Міністерка Австрії Беати Майнль-Райзінгер на брифінгу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні у Європі та США існує чітке розуміння: на Росію необхідно здійснювати максимальний тиск, аби змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і наблизити завершення війни. Водночас поки російська армія продовжує обстріли українських міст, говорити про реальну дипломатію та мирні домовленості неможливо.

Про це заявила федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер під час брифінгу в Одесі.

Одеса одне з ключових міст у війні

Окремо було підкреслено важливу роль Одеси у складний період, адже місто має значення не лише для України, а й для всієї Європи. Скільки б гучних заяв не звучало з боку ворога в бік Південної Пальміри, про захоплення, місто попри все бореться під Українським прапором. Порти Великої Одеси є стратегічним вузлом міжнародної торгівлі та інфраструктури. Сьогодні тут вже працює низка європейських компаній, а інші планують розширювати свою діяльність, інвестуючи у транспорт, енергетику, сферу охорони здоров’я та сучасні технології.

"Одеса — це дуже важливе місце. Тут є порт, сильна інфраструктура, і це робить регіон привабливим для інвесторів. Є компанії, які вже працюють в Україні, і є ті, що хочуть приєднатися у майбутньому. Ми бачимо великі можливості не лише для Одеси, а й для всієї України", — наголосила федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер.

Федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер, про роль Одеси.

Австрійська делегація також відзначила потребу переходу від локальної співпраці до міжнародної, зокрема у сфері відновлення після війни. У центрі уваги залишаються інфраструктурні проєкти, розвиток енергетики та медицини, які можуть стати основою післявоєнної відбудови України. Водночас найголовнішим завданням залишається пошук шляхів до припинення війни та проведення реальних переговорів між Україною і Росією.

