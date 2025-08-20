Відео
Головна Одеса Зустріч Зеленського та Путіна — можливий крок до завершення війни

Зустріч Зеленського та Путіна — можливий крок до завершення війни

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 16:43
Завершення війни в Україні у 2025 році
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Україна перебуває у моменті, коли завдяки політико-дипломатичним зусиллям можна наблизити справедливий мир. Перші кроки в цьому напрямі вже зроблені — відбулися дві ключові зустрічі: президента Росії Володимира Путіна з Дональдом Трампом та президента України Володимира Зеленського з американським лідером.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу в Одесі.

Читайте також:

Завершення війни в Україні

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, зараз тривають активні консультації з міжнародними партнерами щодо подальших кроків. Найближчим часом плануються зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки, де від України братиме участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Однією з головних тем стане наповнення безпекових гарантій конкретним змістом та формування майбутньої архітектури безпеки.

"Далі зустріч між президентом Зеленським та Путіним у будь-якому форматі. Дуже важливо зараз визначити й часові рамки, і географію цієї зустрічі. Українська сторона готова, адже саме така зустріч може дати відповіді та стати кроком до досягнення справедливого миру", — зазначив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

міністр закордонних справ України Андрія Сибіги
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга про можливе завершення війни. Фото: Новини.LIVE

Українська дипломатія робить ставку на поєднання міжнародної підтримки та безпосереднього діалогу для досягнення миру. Зустріч Зеленського з Трампом уже стала сигналом про готовність союзників шукати спільні рішення, а потенційна розмова з Путіним може визначити подальший хід переговорів. Водночас ключовим пріоритетом залишаються безпекові гарантії, які мають убезпечити державу від повторення агресії.

Раніше ми писали, що європейські посли вражені стійкістю України під час війни. А також про те, що Австрія планує інвестувати в Україну.

Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
