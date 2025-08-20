Завершення війни в Україні у 2025 році

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Україна перебуває у моменті, коли завдяки політико-дипломатичним зусиллям можна наблизити справедливий мир. Перші кроки в цьому напрямі вже зроблені — відбулися дві ключові зустрічі: президента Росії Володимира Путіна з Дональдом Трампом та президента України Володимира Зеленського з американським лідером.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу в Одесі.

Завершення війни в Україні

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, зараз тривають активні консультації з міжнародними партнерами щодо подальших кроків. Найближчим часом плануються зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки, де від України братиме участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Однією з головних тем стане наповнення безпекових гарантій конкретним змістом та формування майбутньої архітектури безпеки.

"Далі зустріч між президентом Зеленським та Путіним у будь-якому форматі. Дуже важливо зараз визначити й часові рамки, і географію цієї зустрічі. Українська сторона готова, адже саме така зустріч може дати відповіді та стати кроком до досягнення справедливого миру", — зазначив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга про можливе завершення війни. Фото: Новини.LIVE

Українська дипломатія робить ставку на поєднання міжнародної підтримки та безпосереднього діалогу для досягнення миру. Зустріч Зеленського з Трампом уже стала сигналом про готовність союзників шукати спільні рішення, а потенційна розмова з Путіним може визначити подальший хід переговорів. Водночас ключовим пріоритетом залишаються безпекові гарантії, які мають убезпечити державу від повторення агресії.

