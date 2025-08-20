Завершение войны в Украине в 2025 году

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на брифинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Украина находится в моменте, когда благодаря политико-дипломатическим усилиям можно приблизить справедливый мир. Первые шаги в этом направлении уже сделаны — состоялись две ключевые встречи: президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом и президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга в Одессе.

Завершение войны в Украине

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, сейчас продолжаются активные консультации с международными партнерами относительно дальнейших шагов. В ближайшее время планируются встречи на уровне советников по вопросам национальной безопасности, где от Украины будет участвовать руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Одной из главных тем станет наполнение гарантий безопасности конкретным содержанием и формирование будущей архитектуры безопасности.

"Далее встреча между президентом Зеленским и Путиным в любом формате. Очень важно сейчас определить и временные рамки, и географию этой встречи. Украинская сторона готова, ведь именно такая встреча может дать ответы и стать шагом к достижению справедливого мира", — отметил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, о возможном завершении войны. Фото: Новини.LIVE

Украинская дипломатия делает ставку на сочетание международной поддержки и непосредственного диалога для достижения мира. Встреча Зеленского с Трампом уже стала сигналом о готовности союзников искать общие решения, а потенциальный разговор с Путиным может определить дальнейший ход переговоров. В то же время ключевым приоритетом остаются гарантии безопасности, которые должны обезопасить государство от повторения агрессии.

