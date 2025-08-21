Видео
Главная Одесса Офицер одесского ТЦК помогал бежать из армии — цена вопроса

Офицер одесского ТЦК помогал бежать из армии — цена вопроса

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 13:35
Офицер одесского ТЦК вывозил мобилизованных из воинских частей за взятки
Задержание фигуранта. Фото: Национальная полиция Украины

Офицер Одесского ТЦК и СП предлагал родственникам военного тайно вывезти его с места прохождения службы за взятку. Однако во время получения средств дельца задержали, ему грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:

Подробности дела

Офицер одного из отделов Одесского регионального территориального центра комплектования и социальной поддержки, действуя в сговоре с неустановленными пока лицами, требовал 10 000 долларов от представителей призывника, который служит в другой области. За эти деньги фигурант обещал содействие в тайном вывозе военного из воинской части, беспрепятственной перевозке в обход блокпостов и доставке мобилизованного в Одессу.

Однако полицейские задержали фигуранта во время получения им оговоренной суммы средств.

10 тис. дол. за таємне залишення служби без наслідків: на одещині поліцейські викрили посадовця ртцк та сп на хабарництві
Изъятые деньги. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание ему грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном, который отдавал свою зарплату и не служил. А также о том, как женщины пытались не дать работникам ТЦК задержать мужчину с инвалидностью, но военный прострелил одной из них щеку.

Одесса ВСУ Новости Одессы ТЦК и СП задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
