Офицер одесского ТЦК вывозил мобилизованных из воинских частей за взятки

Задержание фигуранта. Фото: Национальная полиция Украины

Офицер Одесского ТЦК и СП предлагал родственникам военного тайно вывезти его с места прохождения службы за взятку. Однако во время получения средств дельца задержали, ему грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробности дела

Офицер одного из отделов Одесского регионального территориального центра комплектования и социальной поддержки, действуя в сговоре с неустановленными пока лицами, требовал 10 000 долларов от представителей призывника, который служит в другой области. За эти деньги фигурант обещал содействие в тайном вывозе военного из воинской части, беспрепятственной перевозке в обход блокпостов и доставке мобилизованного в Одессу.

Однако полицейские задержали фигуранта во время получения им оговоренной суммы средств.

Изъятые деньги. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание ему грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

