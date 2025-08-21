Відео
На Одещині військовозобов'язаний вкрав машину ТЦК — як покарають

На Одещині військовозобов'язаний вкрав машину ТЦК — як покарають

Дата публікації: 21 серпня 2025 18:48
Житель Одещини вкрав автівку ТЦК коли його хотіли повезти на ВЛК - яким чином
Автівки ТЦК. Фото ілюстративне: 100m.if

Житель Одеського району вкрав автівку ТЦК у момент, коли його планували відвезти на військово-лікарську комісію, та уїхав. Однак його розшукали поліцейські, чоловіку загрожує до 5 років в'язниці.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці справи

43-річного громадянина мали відвезти на ВЛК. Але коли він сів до службового автомобіля ТЦК, раптово перескочив на переднє сидіння та поїхав геть, незважаючи на водія, який стояв поряд.

Машину фігурант покинув на околиці населеного пункту, а сам пішов додому, прихопивши з салону сумку водія з важливими особистими документами. Поліцейські швидко розшукали правопорушника та вилучили в нього чужі речі. Чоловік зізнався, що не готувався до злочину, а вчинив його спонтанно.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 289 та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, паспортом та іншими важливими особистими документами). Йому загрожує до 5 років ув'язнення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про офіцера ТЦК, який допомагав тікати з армії. А також про різанину на вулиці в Одесі.

Одеса Одеська область угон Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
