Головна Одеса Екзотичний кавун в одеському супермаркеті — яка його ціна

Екзотичний кавун в одеському супермаркеті — яка його ціна

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 18:12
Скільки коштує жовтий кавун в одеському супермаркеті
Цікавий кавун. Фото: Новини.LIVE

В одеському супермаркеті помітили незвичайний кавун екзотичного сорту, який має жовто-померанчовий колір м'якоті. Однак варість такого плоду, навіть зі знижкою, є досить високою.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з одного з одеських супермаркетів.

Читайте також:

Незвичайний кавун

В одному з одеських супермаркетів було помічено кавун Оранж Лакшері. Це гібрид класу "Люкс" з жовто-помаранчевою м'якоттю і підвищеним вмістом цукру. Також він відрізняється дуже малим вмістом насіння всередині плоду.

Однак вартість такого кавуна по кишені не кожному. Він продається по 109 гривень за кілограм ваги. При цьому вказано, що його ціна вже була знижена на 21%, а раніше вона становила 139 грн/кг.

None - фото 1
Кавун Оранж Лакшері. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Цінник до кавуна. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ваги, які завищують ціни на продукти. А також про те, які ціни в одеських супермаркетах.

Одеса продукти Новини Одеси кавун супермаркет
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
