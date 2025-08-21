Скільки коштує жовтий кавун в одеському супермаркеті

Цікавий кавун. Фото: Новини.LIVE

В одеському супермаркеті помітили незвичайний кавун екзотичного сорту, який має жовто-померанчовий колір м'якоті. Однак варість такого плоду, навіть зі знижкою, є досить високою.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з одного з одеських супермаркетів.

Незвичайний кавун

В одному з одеських супермаркетів було помічено кавун Оранж Лакшері. Це гібрид класу "Люкс" з жовто-помаранчевою м'якоттю і підвищеним вмістом цукру. Також він відрізняється дуже малим вмістом насіння всередині плоду.

Однак вартість такого кавуна по кишені не кожному. Він продається по 109 гривень за кілограм ваги. При цьому вказано, що його ціна вже була знижена на 21%, а раніше вона становила 139 грн/кг.

Кавун Оранж Лакшері. Фото: Новини.LIVE

Цінник до кавуна. Фото: Новини.LIVE

