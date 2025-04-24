Актуальні ціни на продукти в Одесі — наскільки подешевшали продукти

Люди в магазині. Фото: Новини.LIVE

Одеські супермаркети зустрічають покупців свіжим асортиментом і водночас оновленими цінниками. Весна традиційно приносить не лише тепло, а й цінові зміни на овочі, фрукти та базові продукти. Деякі товари значно подорожчали порівняно з початком року. Проте вибір залишається великим — від сезонних новинок до імпортної продукції.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися по магазинах та зібрали найсвіжішу інформацію про ціни на продукти.

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Овочі на прилавках магазину

Ціни на овочі навесні — як на гойдалці: щось дешевшає, а щось б'є рекорди. Молода капуста вже з'явилася, але ціна за неї ''кусюча''. Броколі та цвітна тепер більше схожі на делікатес, ніж на повсякденний інгредієнт для салату. Помітно знизилася ціна на червоні томати, але їхні коктейльні "родичі" залишаються дорожчими. Перець та кабачки — не для щоденного вжитку, адже ціни вже давно переступили межу "комфортних".

Асортимент овочів у магазині. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Картопля біла — 39,50 грн/кг

Картопля рожева — 35,50 грн/кг

Цибуля — 26,50 грн/кг

Цибуля в упаковці — 69,50 грн/кг

Капуста — 59,50 грн/кг

Капуста молода — 109,50 грн/кг

Капуста цвітна — 179,50 грн/кг

Капуста броколі — 199,50 грн/кг

Капуста синя — 67,50 грн/кг

Буряк — 39,50 грн/кг

Морква — 49,50 грн/кг

Помідори — 89,50 грн/кг

Помідори коктейльні — 169,50 грн/кг

Кабачки — 159,50 грн/кг

Огірки — 99,50 грн/кг

Гладкі — 139,50 грн/кг

Перець Болгарський — 159,50 грн/кг

Перець червоний — 249,50 грн/кг

Салат Айсберг — 129,50 грн/шт

Часник — 34,50 грн/3шт

Буряк на прилавках магазину. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на прилавках магазину

Фруктові полички вже готуються до літа: з'являються яскраві цитруси та запашні яблука. Банани тримаються на попередньому рівні й залишаються найпопулярнішим варіантом для перекусу. Яблука — це класика, ціни на які відносно стабільні, тож можна брати сміливо. А ось лимони — як і завжди, не з дешевих. Хоча фрукти зараз не найдешевший сегмент, вони додають вітамінної радості у щоденний раціон.

Вартість фруктів

Яблуко Голден — 55,50 грн/кг

55,50 грн/кг Яблуко Симиренка — 56,50 грн/кг

56,50 грн/кг Банани — 89,50 грн/кг

89,50 грн/кг Мандарини — 79,50 грн/кг

79,50 грн/кг Апельсини — 74,50 грн/кг

74,50 грн/кг Лимон — 99,50 грн/кг

Асортимент цитрусових в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Крупи в супермаркеті

Бакалійні товари — справжній тил у продуктовому кошику. Хоч як би не змінювалися ціни, каша завжди залишається в домі. Рис має широкий ціновий спектр: від базового до преміуму. Варто уважно читати етикетки — іноді різниця в ціні не виправдовує різниці в якості. Якщо шукаєте економваріант, можна знайти оптимальні позиції й за середні гроші.

Бакалія

Гречка фасована — від 39,10 до 57,80 грн/800 г

від 39,10 до 57,80 грн/800 г Рис круглозернистий — від 53,19 до 80,94 грн/800 г

від 53,19 до 80,94 грн/800 г Рис пропарений — від 62,79 до 74,20 грн/800 г

від 62,79 до 74,20 грн/800 г Рис преміум — 81,90 грн/800 г

Бакалія на прилавках магазину. Фото: Новини.LIVE

Яйця в супермаркеті

Яйця в Україні — як і хліб: без них не уявити сніданок. І хоч ціна за десяток трохи зросла, поштучно їх все ще вигідно купувати. На сніданок — яєчня, на вечерю — омлет, і завжди смачно. Можливо, з часом і ця категорія підскочить, але поки ситуація контрольована.

Вартість яєць

Яйця поштучно — 5,81 грн

5,81 грн Яйця десяток — 78,50 грн

Асортимент яєць в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Олія в супермаркеті

Соняшникова олія залишається "життєво необхідною" на кухні. Без неї — ні смажити, ні салат не заправити. Велика пляшка — найвигідніше рішення, особливо якщо часто готуєте. І хоча на полицях є десятки варіантів, більшість покупців залишаються вірними класичній соняшниковій. Преміальні види поки що залишаються на своєму місці — на полиці.

Вартість олії

Соняшникова олія — від 68,90 до 94,20 грн/850 мл

Соняшникова олія на прилавках магазину. Фото: Новини.LIVE

Молочні продукти

Молочка — невід’ємна частина щоденного раціону, особливо якщо є діти або ви фанат сирників. Молоко залишається в межах доступного, а от сметана й сир поступово переходять у розряд "трошки розкоші". Якщо уважно дивитися на вагу й виробника, можна знайти непогані варіанти. Продуктів багато, але вартість за 300 грамів часто лякає. Тим не менше, молочна якість в Україні тримається на висоті. Не варто жертвувати сніданком заради економії.

Молоко — від 43,10 грн/900 мл

від 43,10 грн/900 мл Сметана — від 55,15 до 68,98 грн/300 г

від 55,15 до 68,98 грн/300 г Кисломолочний сир — від 48,50 до 74 грн/330 г

Молочна продукція в одеському супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Ситуація з цінами в одеських супермаркетах залишається динамічною. Хоча базові продукти ще зберігають відносну доступність, вартість овочів, фруктів і молочної продукції продовжує зростати. Однак, попри всі труднощі, вибір у магазинах залишається великим, що дає змогу кожному знайти продукт за своїм смаком і фінансовими можливостями.

Раніше ми писали, що в НБУ розповіли, як змінилися ціни в Україні за рік. А також про те, який продукт в Україні дешевше, ніж у ЄС.