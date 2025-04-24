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Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

24 апреля 2025 19:47
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор
Актуальные цены на продукты в Одессе — насколько подешевели продукты
Люди в магазине. Фото: Новини.LIVE
Виктория Яслык - редактор
Виктория Яслык
редактор

Одесские супермаркеты встречают покупателей свежим ассортиментом и одновременно обновленными ценниками. Весна традиционно приносит не только тепло, но и ценовые изменения на овощи, фрукты и базовые продукты. Некоторые товары значительно подорожали по сравнению с началом года. Однако выбор остается большим от сезонных новинок до импортной продукции.

Журналисты Новини.LIVE прошлись по магазинам и собрали самую свежую информацию о ценах на продукты.

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Овощи на прилавках магазина

Цены на овощи весной как на качелях: что-то дешевеет, а что-то бьет рекорды. Молодая капуста уже появилась, но цена за нее ''кусачая''. Брокколи и цветная теперь больше похожи на деликатес, чем на повседневный ингредиент для салата. Заметно снизилась цена на красные томаты, но их коктейльные "родственники" остаются дороже. Перец и кабачки  не для ежедневного потребления, ведь цены уже давно переступили черту "комфортных".

Овочі на прилавках магазину
Ассортимент овощей в магазине. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

  • Картофель белый — 39,50 грн/кг
  • Картофель розовый — 35,50 грн/кг
  • Лук — 26,50 грн/кг
  • Лук в упаковке — 69,50 грн/кг
  • Капуста — 59,50 грн/кг
  • Капуста молодая — 109,50 грн/кг
  • Капуста цветная — 179,50 грн/кг
  • Капуста брокколи — 199,50 грн/кг
  • Капуста синяя — 67,50 грн/кг
  • Свёкла — 39,50 грн/кг
  • Морковь — 49,50 грн/кг
  • Помидоры — 89,50 грн/кг
  • Помидоры коктейльные — 169,50 грн/кг
  • Кабачки — 159,50 грн/кг
  • Огурцы — 99,50 грн/кг
  • Гладкие — 139,50 грн/кг
  • Перец Болгарский — 159,50 грн/кг
  • Перец красный — 249,50 грн/кг
  • Салат Айсберг — 129,50 грн/шт
  • Чеснок — 34,50 грн/3шт
Буряк на прилавках магазину
Свекла на прилавках магазина. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на прилавках магазина

Фруктовые полки уже готовятся к лету: появляются яркие цитрусы и ароматные яблоки. Бананы держатся на прежнем уровне и остаются самым популярным вариантом для перекуса. Яблоки это классика, цены на которые относительно стабильны, поэтому можно брать смело. А вот лимоны и как всегда, не из дешевых. Хотя фрукты сейчас не самый дешевый сегмент, они добавляют витаминной радости в ежедневный рацион.

Стоимость фруктов

  • Яблоко Голден — 55,50 грн/кг
  • Яблоко Симиренко — 56,50 грн/кг
  • Бананы — 89,50 грн/кг
  • Мандарины — 79,50 грн/кг
  • Апельсины — 74,50 грн/кг
  • Лимон — 99,50 грн/кг
Цитрусові на прилавках магазину
Ассортимент цитрусовых в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Крупы в супермаркете

Бакалейные товары настоящий тыл в продуктовой корзине. Как бы ни менялись цены, каша всегда остается в доме. Рис имеет широкий ценовой спектр: от базового до премиум. Стоит внимательно читать этикетки  иногда разница в цене не оправдывает разницы в качестве. Если ищете эконом-вариант, можно найти оптимальные позиции и за средние деньги.

Бакалея

  • Гречка фасованная — от 39,10 до 57,80 грн/800 г
  • Рис кругло зернистый — от 53,19 до 80,94 грн/800 г
  • Рис пропаренный — от 62,79 до 74,20 грн/800 г
  • Рис премиум — 81,90 грн/800 г
Бакалія на прилавках магазину
Бакалея на прилавках магазина. Фото: Новини.LIVE

Яйца в супермаркете

Яйца в Украине как и хлеб: без них не представить завтрак. И хоть цена за десяток немного выросла, поштучно их все еще выгодно покупать. На завтрак  яичница, на ужин  омлет, и всегда вкусно. Возможно, со временем и эта категория подскочит, но пока ситуация контролируемая.

Стоимость яиц

  • Яйца поштучно — 5,81 грн
  • Яйца десяток — 78,50 грн
Яйця на прилавках магазину
Ассортимент яиц в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Масло в супермаркете

Подсолнечное масло остается "жизненно необходимым" на кухне. Без него ни жарить, ни салат не заправить. Большая бутылка  самое выгодное решение, особенно если часто готовите. И хотя на полках есть десятки вариантов, большинство покупателей остаются верными классическому подсолнечному. Премиальные виды пока что остаются на своем месте  на полке.

Стоимость масла

  • Подсолнечное масло — от 68,90 до 94,20 грн/850 мл
Олія на прилавках магазину
Подсолнечное масло на прилавках магазина. Фото: Новини.LIVE

Молочные продукты

Молочка  неотъемлемая часть ежедневного рациона, особенно если есть дети или вы фанат сырников. Молоко остается в пределах доступного, а вот сметана и творог постепенно переходят в разряд "немножко роскоши". Если внимательно смотреть на вес и производителя, можно найти неплохие варианты. Продуктов много, но стоимость за 300 граммов часто пугает. Тем не менее молочное качество в Украине держится на высоте. Не стоит жертвовать завтраком ради экономии.

  • Молоко — от 43,10 грн/900 мл
  • Сметана — от 55,15 до 68,98 грн/300 г
  • Творог кисломолочный — от 48,50 до 74 грн/330 г
Молочка на прилавках магазину
Молочная продукция в одесском супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Ситуация с ценами в одесских супермаркетах остается динамичной. Хотя базовые продукты еще сохраняют относительную доступность, стоимость овощей, фруктов и молочной продукции продолжает расти. Однако, несмотря на все трудности, выбор в магазинах остается большим, что позволяет каждому найти продукт по своему вкусу и финансовым возможностям.

Ранее мы писали, что в НБУ рассказали, как изменились цены в Украине за год. А также о том, какой продукт в Украине дешевле, чем в ЕС.

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