Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Экзотический арбуз в одесском супермаркете — какова его цена

Экзотический арбуз в одесском супермаркете — какова его цена

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 18:12
Сколько стоит желтый арбуз в одесском супермаркете
Интересный арбуз. Фото: Новини.LIVE

В одесском супермаркете заметили необычный арбуз экзотического сорта, который отличается желто-оранжевым цветом мякоти. Однако стоимость такого плода, даже со скидкой, является достаточно высокой.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE из одного из одесских супермаркетов.

Реклама
Читайте также:

Необычный арбуз

В одном из одесских супермаркетов был замечен арбуз Оранж Лакшери. Это гибрид класса "Люкс" с желто-оранжевой мякотью и повышенным содержанием сахара. Также он отличается очень малым содержанием семян внутри плода.

Однако стоимость такого арбуза по карману не каждому. Он продается по 109 гривен за килограмм веса. При этом указано, что его цена уже была снижена на 21%, а ранее она составляла 139 грн/кг.

None - фото 1
Арбуз Оранж Лакшери. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Ценник к арбузу. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о весах, которые завышают цены на продукты. А также о том, какие цены в одесских супермаркетах.

Одесса продукты Новости Одессы арбуз супермаркет
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации