Сколько стоит желтый арбуз в одесском супермаркете

Интересный арбуз. Фото: Новини.LIVE

В одесском супермаркете заметили необычный арбуз экзотического сорта, который отличается желто-оранжевым цветом мякоти. Однако стоимость такого плода, даже со скидкой, является достаточно высокой.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE из одного из одесских супермаркетов.

Необычный арбуз

В одном из одесских супермаркетов был замечен арбуз Оранж Лакшери. Это гибрид класса "Люкс" с желто-оранжевой мякотью и повышенным содержанием сахара. Также он отличается очень малым содержанием семян внутри плода.

Однако стоимость такого арбуза по карману не каждому. Он продается по 109 гривен за килограмм веса. При этом указано, что его цена уже была снижена на 21%, а ранее она составляла 139 грн/кг.

Арбуз Оранж Лакшери. Фото: Новини.LIVE

Ценник к арбузу. Фото: Новини.LIVE

