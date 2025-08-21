Видео
Летающая красота — на Одесчине появилась необычная стрекоза

Летающая красота — на Одесчине появилась необычная стрекоза

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 19:23
В Одесской области заметили яркую стрекозу коромысло синее - что о ней известно
Стрекоза коромысла синее. Фото: inaturalist.org

В Одесской области заметили разноцветную и удивительную стрекозу — коромысла синее. Она способна жить как в жаркой Африке, так и в заснеженной Сибири и имеет невероятно яркую окраску.

Об этом сообщил эколог Иван Русев в соцсети

Читайте также:

Необычная стрекоза

На кадрах, которые опубликовал эколог Иван Русев, можно увидеть стрекозу коромысла синее (Aeshna cyanea), которая ищет себе пищу в водоеме на территории Тузловских лиманах. А питается это насекомое в основном камарами-колокольчиками (Chironomidae), немало их можно найти над водной поверхностью прудов и озер.

Самець / Male. никакие права не защищены, загрузил Reuven Martin
Удивительная стрекоза. Фото: inaturalist.org

Что известно о коромысле синем

Эта стрекоза относится к семейству Коромысла (Aeshnidae). Ее тело длиной 65-80 мм, а размах крыльев достигает 110 мм. Ротовой аппарат вооружен парой мощных челюстей, или мандибул. После окончания брачных полетов оплодотворенная самка насекомого ищет подходящее место с водными растениями для кладки.

Этот вид распространен в Европе (от Шотландии до Уральских гор), Северной Африке (Марокко, Алжире), на Кавказе, в Центральной Азии и Западной Сибири. Обитает на высотах до 1400 м над уровнем моря возле стоячих водоемов.

Коромисло синє | Світ тварин і рослин
Стрекоза в полете. Фото: Зооклуб

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одесской области спасали необычную птицу. А также о розовых стрекозах, которые посетили наш регион.

 

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
