Главная Одесса Военный на Одесчине избивал сожительницу — как наказал суд

Военный на Одесчине избивал сожительницу — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 01:33
Военный ВСУ из Одесской области избил свою сожительницу - приговор суда
Молоток судьи. Фото иллюстративное: ngampol.photo7380

Житель Одесской области избил свою сожительницу в ходе бытового словесного конфликта. Дело в отношении служащего рассматривал Пересыпский райсуд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

Военный, уроженец села Степановка Березовского района поспорил со своей сожительницей на почве внезапно возникшего конфликта. Разозлившись, служащий нанес не менее трех ударов ладонью правой руки в область лица женщины. В результате он рассек ей губу и оставил синяки. Потерпевшая зафиксировала легкие телесные повреждения, на служащего открыли дело.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.1 ст.125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений). Он должен заплатить 765 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о военном, который хранил дома боеприпасы. А также о служащем, который подделал водительское удостоверение.

