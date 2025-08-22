Військовий ЗСУ з Одещини побив свою співмешканку - вирок суду

Молоток судді. Фото ілюстративне: ngampol.photo7380

Житель Одещини побив свою співмешканку у ході побутового словесного конфлікту. Справу щодо службовця розглядав Пересипський райсуд.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Військовий, уродженець села Степанівка Березівського району посперечався зі своєю співмешканкою на ґрунті раптово виниклого конфлікту. Розлютившись, службовець наніс не менше трьох ударів долонею правої руки в область обличчя жінки, розпивши їй губу та поставивши синці. Потерпіла зафіксувала легкі тілесні ушкодження, на службовця відкрили справу.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.1 ст.125 КК України (нанесення легких тілесних ушкоджень). Він має сплатити 765 гривень штрафу.

