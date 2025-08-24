Военному из Одесской области дали срок за половую связь с несовершеннолетней

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области суд признал виновным военнослужащего, который имел половую связь с девушкой, не достигшей 16 лет. Мужчина признал вину и заявил о раскаянии. Ему назначили три года заключения, однако наказание заменили на испытательный срок.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Военный поиздевался над несовершеннолетней

Дело слушали в Раздельнянском районном суде. Речь шла о военнослужащем, который в марте 2023 года находясь навеселе вступил в половые отношения с несовершеннолетней девушкой. Обвиняемый осознавал, что ей еще не исполнилось 16 лет, и полностью признал свою вину.

В суде мужчина объяснил, что встретил девушку в тот же день и с ее согласия пошел к знакомому, где между ними произошла связь. Он подтвердил, что знал о ее возрасте. Обвиняемый заявил, что искренне раскаивается.

Какое наказание за насилие несовершеннолетней

Суд квалифицировал действия по статье — половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Судьи учли молодой возраст военнослужащего, положительные характеристики, отсутствие судимостей и позицию потерпевшей и ее представителя, которые не настаивали на заключении.

В итоге мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытанием на два года. Он обязан периодически появляться на регистрацию, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать из Украины без согласования с командиром части или органом пробации.

