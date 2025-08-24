В ТЦК Одессы объяснили скандал с видео в автобусе

Водитель ТЦК, который спорил с женщинами. Фото: скриншот из видео

В Одессе разгорелся скандал из-за видео, на котором женщины, среди них одна в инвалідной коляске, спорят с водителем автобуса, который возит мобилизованных. Кадры быстро разошлись по сети и вызвали возмущение.

Ситуацию прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.

Конфликт с ТЦК в Одессе

В территориальном центре комплектации заявили, что ролик вырван из контекста и не показывает реальных причин конфликта. По их информации происшествие произошло 22 августа в одном из жилых комплексов Одессы. На опубликованном видео женщины спорили с водителем автобуса, упрекая его, что он сам должен идти служить, а не участвовать в задержании. Тот отвечает вопросом, станут ли они на колени, если он покажет свои награды за защиту страны. В результате возмущение вызвали его слова в отношении женщины в инвалидной коляске.

Комментарий ТЦК

В Одесском областном ТЦК объяснили, что показанное в видео — лишь часть событий. По данным центра, конфликт произошел во время совместных мероприятий с Нацполицией.

"Были проверены военно-учетные документы гражданина. По результатам проверки установлено, что это лицо находится в розыске за нарушение правил воинского учета", — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что мужчина отказался выполнить законное требование пройти в районный ТЦК для уточнения данных.

"Гражданин ответил отказом в агрессивной форме и совершил попытку побега. Для прекращения противоправных действий были приняты меры по задержанию", — говорится в заявлении.

Впрочем, как добавили в ТЦК, на месте собралась группа гражданских, которые помешали действиям военных и полицейского. Относительно возможных превышений полномочий в центре ответили, что все подобные случаи тщательно рассматривают.

