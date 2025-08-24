Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Скандал с женщинами и работниками ТЦК в Одессе — комментарий

Скандал с женщинами и работниками ТЦК в Одессе — комментарий

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 11:07
В ТЦК Одессы объяснили скандал с видео в автобусе
Водитель ТЦК, который спорил с женщинами. Фото: скриншот из видео

В Одессе разгорелся скандал из-за видео, на котором женщины, среди них одна в инвалідной коляске, спорят с водителем автобуса, который возит мобилизованных. Кадры быстро разошлись по сети и вызвали возмущение.

Ситуацию прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.

Реклама
Читайте также:
Скандал з жінками та робітниками ТЦК в Одесі — коментар відомства - фото 1
Комментарий Одесского ТЦК и СП. Фото: скриншот из Facebook

Конфликт с ТЦК в Одессе

В территориальном центре комплектации заявили, что ролик вырван из контекста и не показывает реальных причин конфликта. По их информации происшествие произошло 22 августа в одном из жилых комплексов Одессы. На опубликованном видео женщины спорили с водителем автобуса, упрекая его, что он сам должен идти служить, а не участвовать в задержании. Тот отвечает вопросом, станут ли они на колени, если он покажет свои награды за защиту страны. В результате возмущение вызвали его слова в отношении женщины в инвалидной коляске.

Комментарий ТЦК

В Одесском областном ТЦК объяснили, что показанное в видео — лишь часть событий. По данным центра, конфликт произошел во время совместных мероприятий с Нацполицией.

"Были проверены военно-учетные документы гражданина. По результатам проверки установлено, что это лицо находится в розыске за нарушение правил воинского учета", — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что мужчина отказался выполнить законное требование пройти в районный ТЦК для уточнения данных.

"Гражданин ответил отказом в агрессивной форме и совершил попытку побега. Для прекращения противоправных действий были приняты меры по задержанию", — говорится в заявлении.

Впрочем, как добавили в ТЦК, на месте собралась группа гражданских, которые помешали действиям военных и полицейского. Относительно возможных превышений полномочий в центре ответили, что все подобные случаи тщательно рассматривают.

Напомним, в Одесской области суд признал виновным военнослужащего, который имел половую связь с несовершеннолетней. Также мы писали, что на Закарпатье судили работника территориального центра комплектования, который силой задержал мужчину, находившегося в розыске.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП розыск
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации