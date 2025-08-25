Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Солдат з Одещини не платив аліменти на дитину — як покарали

Солдат з Одещини не платив аліменти на дитину — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 01:23
На Одещині солдату дали умовний строк за несплату аліментів
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Суд на Одещині визнав винним військовослужбовця, який роками не сплачував аліменти на утримання власної дитини. Заборгованість перевищила 167 тисяч гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Військовий не платив аліменти

Відомо, що військовослужбовець, який проходив службу на посаді механіка-водія медичного пункту. Попри рішення суду від 2019 року, яким його зобов’язали сплачувати чверть доходів на утримання сина, чоловік цього не робив.

З жовтня 2019-го по липень 2025 року він умисно ухилявся від виплат, хоча мав стабільні доходи та був фізично працездатним. У результаті утворилася заборгованість у розмірі 167 183 гривні.

Яке покарання за несплату аліментів

У суді військовослужбовець визнав провину та заявив про каяття. Прокурор наполягав на розгляді справи у спрощеному порядку. Врахувавши всі обставини, суд кваліфікував дії чоловіка, як ухилення від сплати аліментів.

Йому призначили покарання у вигляді одного року обмеження волі. Водночас суд звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Засудженому доведеться регулярно відмічатися в органах пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік замовив підроблене посвідчення працівника СБУ через месенджер і використовував його у військкоматі. Також ми писали, що у Черкаській області судили 32-річного чоловіка, якого підозрювали у крадіжці скутера.

Одеса суд Одеська область аліменти військові Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації