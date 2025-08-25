На Одещині солдату дали умовний строк за несплату аліментів

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Суд на Одещині визнав винним військовослужбовця, який роками не сплачував аліменти на утримання власної дитини. Заборгованість перевищила 167 тисяч гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий не платив аліменти

Відомо, що військовослужбовець, який проходив службу на посаді механіка-водія медичного пункту. Попри рішення суду від 2019 року, яким його зобов’язали сплачувати чверть доходів на утримання сина, чоловік цього не робив.

З жовтня 2019-го по липень 2025 року він умисно ухилявся від виплат, хоча мав стабільні доходи та був фізично працездатним. У результаті утворилася заборгованість у розмірі 167 183 гривні.

Яке покарання за несплату аліментів

У суді військовослужбовець визнав провину та заявив про каяття. Прокурор наполягав на розгляді справи у спрощеному порядку. Врахувавши всі обставини, суд кваліфікував дії чоловіка, як ухилення від сплати аліментів.

Йому призначили покарання у вигляді одного року обмеження волі. Водночас суд звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Засудженому доведеться регулярно відмічатися в органах пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

в Одеській області чоловік замовив підроблене посвідчення працівника СБУ через месенджер і використовував його у військкоматі. Також ми писали, що у Черкаській області судили 32-річного чоловіка, якого підозрювали у крадіжці скутера.