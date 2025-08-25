В Одесской области солдату дали условный срок за неуплату алиментов

Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Суд в Одесской области признал виновным военнослужащего, который годами не платил алименты на содержание собственного ребенка. Задолженность превысила 167 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Военный не платил алименты

Известно, что военнослужащий, который проходил службу в должности механика-водителя медицинского пункта. Несмотря на решение суда от 2019 года, которым его обязали платить четверть доходов на содержание сына, мужчина этого не делал.

С октября 2019-го по июль 2025 года он умышленно уклонялся от выплат, хотя имел стабильные доходы и был физически трудоспособным. В результате образовалась задолженность в размере 167 183 гривны.

Какое наказание за неуплату алиментов

В суде военнослужащий признал вину и заявил о раскаянии. Прокурор настаивал на рассмотрении дела в упрощенном порядке. Учитывая все обстоятельства, суд квалифицировал действия мужчины, как уклонение от уплаты алиментов.

Ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. В то же время суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год. Осужденному придется регулярно отмечаться в органах пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

