На Одещині суд покарав чоловіка за підробку посвідчення СБУ

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

В Одеському районі суд виніс вирок громадянину України, який намагався видати себе за співробітника Служби безпеки України. Чоловік замовив підроблене посвідчення через месенджер і використовував його у військкоматі.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Чоловік підробив документи СБУ

Як встановило слідство, у березні 2025 року мешканець Одеського району вступив у змову з невстановленою особою через месенджер Telegram. Він надав свої персональні дані та фото для виготовлення підробленого посвідчення співробітника СБУ, за яке сплатив 5 тисяч гривень. Документ виготовили кустарним способом, і він не відповідав офіційним зразкам.

У травні чоловік намагався використати це посвідчення під час проходження військово-лікарської комісії. Його метою було внесення неправдивих даних у систему "Оберіг" для уникнення військового обліку. Наступного дня він повторив спробу, знову пред’явивши підробку, але фальшивку виявили.

Яке покарання за підробку документів

У суді обвинувачений визнав свою провину і пояснив, що діяв умисно, усвідомлюючи незаконність своїх дій. Суд врахував щире каяття чоловіка, відсутність попередніх судимостей та позитивні характеристики. Вирок передбачає два роки обмеження волі, але засудженого звільнили від покарання з випробувальним строком на один рік. Він зобов’язаний з’являтися для реєстрації до органів пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без дозволу.

Крім того, суд постановив знищити підроблене посвідчення та стягнув із засудженого понад 4,4 тисячі гривень процесуальних витрат.

Нагадаємо, у Хмельницькій області суд оштрафував керівника фермерського господарства за порушення правил військового обліку під час мобілізації. Також ми писали, що у Черкаській області судили 32-річного чоловіка, якого підозрювали у крадіжці скутера.