В Одесской области суд наказал мужчину за подделку удостоверения СБУ

В Одесском районе суд вынес приговор гражданину Украины, который пытался выдать себя за сотрудника Службы безопасности Украины. Мужчина заказал поддельное удостоверение через мессенджер и использовал его в военкомате.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Мужчина подделал документы СБУ

Как установило следствие, в марте 2025 года житель Одесского района вступил в сговор с неустановленным лицом через мессенджер Telegram. Он предоставил свои персональные данные и фото для изготовления поддельного удостоверения сотрудника СБУ, за которое заплатил 5 тысяч гривен. Документ изготовили кустарным способом, и он не соответствовал официальным образцам.

В мае мужчина пытался использовать это удостоверение во время прохождения военно-врачебной комиссии. Его целью было внесение ложных данных в систему "Оберег" для избежания воинского учета. На следующий день он повторил попытку, снова предъявив подделку, но фальшивку обнаружили.

Какое наказание за подделку документов

В суде обвиняемый признал свою вину и пояснил, что действовал умышленно, осознавая незаконность своих действий. Суд учел искреннее раскаяние мужчины, отсутствие предыдущих судимостей и положительные характеристики. Приговор предусматривает два года ограничения свободы, но осужденного освободили от наказания с испытательным сроком на один год. Он обязан являться для регистрации в органы пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Кроме того, суд постановил уничтожить поддельное удостоверение и взыскал с осужденного более 4,4 тысячи гривен процессуальных издержек.

Напомним, в Хмельницкой области суд оштрафовал руководителя фермерского хозяйства за нарушение правил воинского учета во время мобилизации. Также мы писали, что в Черкасской области судили 32-летнего мужчину, которого подозревали в краже скутера.