Військовий на Одещині ходив із ножем-кастетом - як покрали у суді

Військовий ЗСУ ходив вулицями Одеси, із ножем-кастетом. Однак його зупинили правоохоронці та виявили заборонену зброю, справу розглядали у Київському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Подробиці справи

Військового, уродженця села Желепове Роздільнянського району затримали поліцейські на проспекті Ярослава Мудрого в Одесі. Під час догляду правоохоронці виявили у нього кастет-ніж, який відноситься до контактної холодної зброї ударно-дробильної дії. В резульататі було відкрито кримінальне провадження.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.2 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Однак суд звільнив його від року позбавлення волі з аналогічним іспитовим терміном. Також він має сплатити 1514 грн за проведення експертизи.

