Головна Одеса Військовий гуляв Одесою із ножем з кастетом — як покарали

Військовий гуляв Одесою із ножем з кастетом — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 01:33
Військовий на Одещині ходив із ножем-кастетом - як покрали у суді
Суддя виносить вирок людині. Фото ілюстративне: ngampol.photo7380

Військовий ЗСУ ходив вулицями Одеси, із ножем-кастетом. Однак його зупинили правоохоронці та виявили заборонену зброю, справу розглядали у Київському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Подробиці справи

Військового, уродженця села Желепове Роздільнянського району затримали поліцейські на проспекті Ярослава Мудрого в Одесі. Під час догляду правоохоронці виявили у нього кастет-ніж, який відноситься до контактної холодної зброї ударно-дробильної дії. В резульататі було відкрито кримінальне провадження.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.2 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Однак суд звільнив його від року позбавлення волі з аналогічним іспитовим терміном. Також він має сплатити 1514 грн за проведення експертизи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про солдата, який не платив аліменти. А також про скандал із робітниками ТЦК в Одесі.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
