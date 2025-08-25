Відео
Одягався жінкою та шпигував для ФСБ — як покарав суд на Одещині

Одягався жінкою та шпигував для ФСБ — як покарав суд на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 17:45
Житель Одещини перевдягався у жінку та шпигував за військовими ЗСУ - яким чином
Фігурант під виглядом жінки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Житель Одещини шпигував за підрозділами ЗСУ для російської спецслужби під виглядом жінки. Однак хитрого агента піймали на гарячому, а суд прирік його до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє громадськості Одеська обласна прокуратура.

Подробиці справи

Житель міста Ізмаїл на Одещині збирав і передавав представникам спецслужб РФ інформацію про місця розташування військових частин, переміщення особового складу та техніки ЗСУ. За виконання таких "завдань" отримував грошову винагороду.

Для збору відомостей засуджений, одягнений у жіночий одяг, обходив місцевість та приховано фіксував українські об’єкти. А потім передавав куратору "звіт" у вигляді текстових повідомлень, фотознімків та відміток на електронних картах.

Шпигун після затримання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали агента, а під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. На вирок чоловік очікував під вартою.

Що ж вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Суд прирік його до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання особливо небезпечних диверсантів на Одещині. А також про військового, який вирішив перейти на бік РФ.

Одеса шпигунство Одеська область Новини Одеси затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
