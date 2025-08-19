В Одессе задержали мужчин, которые сработали на спецслужбы РФ

Задержанный на допросе. Фото: Одесская областная прокуратура

Двое мужчин из Киева приехали в Одессу чтобы шпионить за подразделениями ВСУ и поджигать трансформаторные будки. Однако их на этом разоблачили и задержали правоохранители, фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Подробности дела

В 2022 году фигурант добровольно связался с представителем спецслужбы РФ. Согласившись на сотрудничество, обвиняемый привлек к преступной деятельности знакомого.

Переехав из Киева, мужчины арендовали две квартиры на ул. Ольгиевской и ул. Гоголя, где обустроили наблюдательные пункты. Подозреваемые систематически собирали разведывательные данные о воинских частях, инженерных укреплениях, количестве вооружения и фортификационном оборудовании подразделений ВСУ в регионе. Делали фото- и видеоотчеты, а также наносили координаты на карты через онлайн-сервисы.

Кроме разведдеятельности, агенты изготавливали зажигательные смеси, которыми впоследствии поджигали трансформаторные будки в регионе. Во время обысков по месту их проживания правоохранители изъяли взрывоопасные вещества. Сейчас обвиняемые находятся под стражей без права на залог.

Допрос фигуранта. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 194-1, ч. 1 ст. 263 УК Украины (государственная измена, диверсии, умышленное повреждение объекта критической инфраструктуры, незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами). Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества.

