Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)

Отключение света в Одессе — какие улицы коснется
Сегодня, 19 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому многие жители города останутся без электричества. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00, но время зависит от адреса проживания абонента.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Центральный РЭС:
- Афанасьева, 36-82,
- Болтенка, 65-92,
- пл. Алексеевская, 11,13,
- Гранитная, 11-134,
- переулок Вокзальный, 5-25,
- переулок Товарный, 5-11.
Работы до 17.00.
- Артиллерийская, 4а,
- Фонтанская дор., 8/8.
Работы до 19.00.
- Вадатурского, 79-131,
- Гранатная, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Прибика, 7-28,
- Столярского, 4г,
- переулок Гранатный, 2-8,
- Фунтового, 42-54,
- переулок Кордонный, 1-35, п
- ров. Малиновский, 7.
Работы до 20.00.
Северный РЭС:
- С 1-6 Садовая, 1-71,
- Нештурхи, 35-55,
- переулок 1-7й Наличный, 1-12,
- Наклонная, 1-174,
- Штилевая, 22-118,
- Чайкова, 1-71,
- переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
- Глаубермана,
- Мариупольская, 20-68,
- переулок Квантовый, 1-27,
- Кошица, 1-69,
- Южная дор., 1-73,
- Донецкая, 1-25,
- Кишиневская, 2-24,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- Луценко, 1,1а,
- Шептицкого, 1,3,5,
- переулок Одесский, 3-7,
- Малая Садовая, 1-22, 2-я линия на ж/м, 12,
- Керченская, 27-62,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- переулок 1,3й Керченский, 3-11,
- Большая Садовая, 1-52,
- Штилевая, 2-87,
- Николаевская дор., 65,
- пр. Князя В.Великого, 52,
- спуск Латвийский, 1-27.
Работы до 18.00.
- 38-я, 41-43я, 54-я, 55-я Линии на ж/м, Каменяров, 112-305,
- Республиканская, 226-343
- Хаджибейская дор., 407-515.
Работы до 20.00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
