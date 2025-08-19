Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 19 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому многие жители города останутся без электричества. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00, но время зависит от адреса проживания абонента.

Об этом сообщается на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Центральный РЭС:

Афанасьева, 36-82,

Болтенка, 65-92,

пл. Алексеевская, 11,13,

Гранитная, 11-134,

переулок Вокзальный, 5-25,

переулок Товарный, 5-11.

Работы до 17.00.

Артиллерийская, 4а,

Фонтанская дор., 8/8.

Работы до 19.00.

Вадатурского, 79-131,

Гранатная, 1-16,

Михайленко, 18-51,

Прибика, 7-28,

Столярского, 4г,

переулок Гранатный, 2-8,

Фунтового, 42-54,

переулок Кордонный, 1-35, п

ров. Малиновский, 7.

Работы до 20.00.

Северный РЭС:

С 1-6 Садовая, 1-71,

Нештурхи, 35-55,

переулок 1-7й Наличный, 1-12,

Наклонная, 1-174,

Штилевая, 22-118,

Чайкова, 1-71,

переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,

Глаубермана,

Мариупольская, 20-68,

переулок Квантовый, 1-27,

Кошица, 1-69,

Южная дор., 1-73,

Донецкая, 1-25,

Кишиневская, 2-24,

ул. Л.Украинки, 10-20,

Луценко, 1,1а,

Шептицкого, 1,3,5,

переулок Одесский, 3-7,

Малая Садовая, 1-22, 2-я линия на ж/м, 12,

Керченская, 27-62,

Капитана Кузнецова, 3-14,

переулок 1,3й Керченский, 3-11,

Большая Садовая, 1-52,

Штилевая, 2-87,

Николаевская дор., 65,

пр. Князя В.Великого, 52,

спуск Латвийский, 1-27.

Работы до 18.00.

38-я, 41-43я, 54-я, 55-я Линии на ж/м, Каменяров, 112-305,

Республиканская, 226-343

Хаджибейская дор., 407-515.

Работы до 20.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

