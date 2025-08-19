Видео
Главная Одесса Отключение света в Одессе — какие улицы коснется

Отключение света в Одессе — какие улицы коснется

Дата публикации 19 августа 2025 10:04
Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество (от ДТЭК)
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 19 августа, в Одессе будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому многие жители города останутся без электричества. Свет всем пользователям обещают вернуть до 20:00, но время зависит от адреса проживания абонента.

Об этом сообщается на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Центральный РЭС:

  • Афанасьева, 36-82,
  • Болтенка, 65-92,
  • пл. Алексеевская, 11,13,
  • Гранитная, 11-134,
  • переулок Вокзальный, 5-25,
  • переулок Товарный, 5-11.

Работы до 17.00.

  • Артиллерийская, 4а,
  • Фонтанская дор., 8/8.

Работы до 19.00.

  • Вадатурского, 79-131,
  • Гранатная, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Прибика, 7-28,
  • Столярского, 4г,
  • переулок Гранатный, 2-8,
  • Фунтового, 42-54,
  • переулок Кордонный, 1-35, п
  • ров. Малиновский, 7.

Работы до 20.00.

Северный РЭС:

  • С 1-6 Садовая, 1-71,
  • Нештурхи, 35-55,
  • переулок 1-7й Наличный, 1-12,
  • Наклонная, 1-174,
  • Штилевая, 22-118,
  • Чайкова, 1-71,
  • переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • Глаубермана,
  • Мариупольская, 20-68,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • Кошица, 1-69,
  • Южная дор., 1-73,
  • Донецкая, 1-25,
  • Кишиневская, 2-24,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • Луценко, 1,1а,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • Малая Садовая, 1-22, 2-я линия на ж/м, 12,
  • Керченская, 27-62,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • переулок 1,3й Керченский, 3-11,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Штилевая, 2-87,
  • Николаевская дор., 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52,
  • спуск Латвийский, 1-27.

Работы до 18.00.

  • 38-я, 41-43я, 54-я, 55-я Линии на ж/м, Каменяров, 112-305,
  • Республиканская, 226-343
  • Хаджибейская дор., 407-515.

Работы до 20.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе в Одессе. А также о том, какой сейчас тариф на СДПТ в нашем городе.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
