Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Сьогодні, 19 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому чимало мешканців міста залишаться без електрики. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00, але час залежить від адреси проживання абонента.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

У кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

Афанасьєва, 36-82,

Болтенка, 65-92,

пл. Олексіївська, 11,13,

Гранітна, 11-134,

пров. Вокзальний, 5-25,

пров. Товарний, 5-11.

Роботи до 17.00.

Артилерійська, 4а,

Фонтанська дор., 8/8.

Роботи до 19.00.

Вадатурського, 79-131,

Гранатна, 1-16,

Михайленко, 18-51,

Прибіка, 7-28,

Столярського, 4г,

пров. Гранатний, 2-8,

Фунтового, 42-54,

пров. Кордонний, 1-35, п

ров. Малиновський, 7.

Роботи до 20.00.

Північний РЕМ:

З 1-6 Садова, 1-71,

Нештурхи, 35-55,

пров. 1-7й Наявний, 1-12,

Похила, 1-174,

Штильова, 22-118,

Чайкова, 1-71,

пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,

Глаубермана,

Маріупольська, 20-68,

пров. Квантовий, 1-27,

Кошиця, 1-69,

Південна дор., 1-73,

Донецька, 1-25,

Кишинівська, 2-24,

вул. Л.Українки, 10-20,

Луценка, 1,1а,

Шептицького, 1,3,5,

пров. Одеський, 3-7,

Мала Садова, 1-22, 2-а лінія на ж/м, 12,

Керченська, 27-62,

Капітана Кузнецова, 3-14,

пров. 1,3й Керченський, 3-11,

Велика Садова, 1-52,

Штильова, 2-87,

Миколаївська дор., 65,

пр. Князя В.Великого, 52,

узвіз Латвійський, 1-27.

Роботи до 18.00.

38-а, 41-43я, 54-а, 55-а Лінії на ж/м, Каменярів, 112-305,

Республіканська, 226-343

, Хаджибейська дор., 407-515.

Роботи до 20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні в Одесі. А також про те, який наразі тариф на УБПТ у нашому місті.