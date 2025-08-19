Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику (від ДТЕК)

Відключення світла в Одесі — які вулиці торкнеться
Сьогодні, 19 серпня, в Одесі проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому чимало мешканців міста залишаться без електрики. Світло всім користувачам обіцяють повернути до 20:00, але час залежить від адреси проживання абонента.
У кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- Афанасьєва, 36-82,
- Болтенка, 65-92,
- пл. Олексіївська, 11,13,
- Гранітна, 11-134,
- пров. Вокзальний, 5-25,
- пров. Товарний, 5-11.
Роботи до 17.00.
- Артилерійська, 4а,
- Фонтанська дор., 8/8.
Роботи до 19.00.
- Вадатурського, 79-131,
- Гранатна, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Прибіка, 7-28,
- Столярського, 4г,
- пров. Гранатний, 2-8,
- Фунтового, 42-54,
- пров. Кордонний, 1-35, п
- ров. Малиновський, 7.
Роботи до 20.00.
Північний РЕМ:
- З 1-6 Садова, 1-71,
- Нештурхи, 35-55,
- пров. 1-7й Наявний, 1-12,
- Похила, 1-174,
- Штильова, 22-118,
- Чайкова, 1-71,
- пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
- Глаубермана,
- Маріупольська, 20-68,
- пров. Квантовий, 1-27,
- Кошиця, 1-69,
- Південна дор., 1-73,
- Донецька, 1-25,
- Кишинівська, 2-24,
- вул. Л.Українки, 10-20,
- Луценка, 1,1а,
- Шептицького, 1,3,5,
- пров. Одеський, 3-7,
- Мала Садова, 1-22, 2-а лінія на ж/м, 12,
- Керченська, 27-62,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- пров. 1,3й Керченський, 3-11,
- Велика Садова, 1-52,
- Штильова, 2-87,
- Миколаївська дор., 65,
- пр. Князя В.Великого, 52,
- узвіз Латвійський, 1-27.
Роботи до 18.00.
- 38-а, 41-43я, 54-а, 55-а Лінії на ж/м, Каменярів, 112-305,
- Республіканська, 226-343
- , Хаджибейська дор., 407-515.
Роботи до 20.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
