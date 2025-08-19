Відео
Одеса Диверсії та збір інформації — в Одесі затримали шпигунів

Диверсії та збір інформації — в Одесі затримали шпигунів

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 11:51
В Одесі затримали чоловіків, які спрацювали на спецслужби РФ
Затриманий на допиті. Фото: Одеська обласна прокуратура

Двоє чоловіків з  Києва приїхали в Одесу аби шпигувати за підрозділами ЗСУ та підпалювати трансформаторні будки. Однак їх на цьому викрили та  затримали правоохоронці, фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Читайте також:

Подробиці справи

У 2022 році фігурант добровільно зконтактувався із представником спецслужби РФ. Погодившись на співпрацю, обвинувачений залучив до злочинної діяльності знайомого.

Переїхавши з Києва, чоловіки орендували дві квартири на вул. Ольгієвській та вул. Гоголя, де облаштували спостережні пункти. Підозрювані систематично збирали розвідувальні дані про військові частини, інженерні укріплення, кількість озброєння та фортифікаційне обладнання підрозділів ЗСУ в регіоні. Робили фото- та відеозвіти, а також наносили координати на мапи через онлайн-сервіси.

Крім розвіддіяльності, агенти виготовляли запалювальні суміші, якими згодом підпалювали трансформаторні будки в регіоні. Під час обшуків за місцем їхнього проживання правоохоронці вилучили вибухонебезпечні речовини. Наразі обвинувачені перебувають під вартою без права на заставу.

None - фото 1
Допит фігуранта. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 194-1, ч. 1 ст. 263 КК України (державна зрада, диверсії, умисне пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пару, яка вчиняла диверсії на Одещині. А також про чоловіка, який підпалив свою знайому.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
