В Одесской области задержали агентов РФ - каким образом

Российская агентура на Одесчине — что было в поле зрения
Четверо жителей Одесской области передавали российским спецслужбам информацию о перемещении ВСУ и помогали корректировать атаки. Однако агентов поймали с поличным и задержали, им грозит пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Подробности дела
Фигуранты готовили для ФСБ координаты складов хранения оружия, боеприпасов и амуниции, а также искали геолокации подразделений противовоздушной обороны ВСУ, чтобы скорректировать атаки в обход ПВО.
По данным расследования, организатором российской агентуры был охранник местной школы спортивных единоборств. Для дистанционной вербовки мужчины спецслужбы РФ задействовали его знакомого из Крыма, который с ними сотрудничал и был приближенным к бывшему нардепу Игорю Маркову.
Учитель школы сформировал собственную группу информаторов, в которую включил своих друзей: тренера спортивной секции, водителя такси и его жену — продавщицу в местном магазине.
Чтобы выполнить вражеское задание, участники группы шпионили за движением военной и гражданской грузовой техники в направлении вероятных логистических центров ВСУ. Дополнительно фигуранты в бытовых разговорах выспрашивали разведданные у местных жителей.
Собранные данные агенты передавали организатору группы во время личных встреч или в телефонном режиме, используя кодовые слова для конспирации.
Какое наказание грозит
Фигурантам сообщено о подозрении по ч.2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (государственная измена и несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины). Таким образом им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
