Российская агентура на Одесчине — что было в поле зрения

Российская агентура на Одесчине — что было в поле зрения

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 11:15
В Одесской области задержали агентов РФ - каким образом
Задержание фигуранта. Фото: Одесская областная прокуратура

Четверо жителей Одесской области передавали российским спецслужбам информацию о перемещении ВСУ и помогали корректировать атаки. Однако агентов поймали с поличным и задержали, им грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Подробности дела


Фигуранты готовили для ФСБ координаты складов хранения оружия, боеприпасов и амуниции, а также искали геолокации подразделений противовоздушной обороны ВСУ, чтобы скорректировать атаки в обход ПВО.

По данным расследования, организатором российской агентуры был охранник местной школы спортивных единоборств. Для дистанционной вербовки мужчины спецслужбы РФ задействовали его знакомого из Крыма, который с ними сотрудничал и был приближенным к бывшему нардепу Игорю Маркову.

Учитель школы сформировал собственную группу информаторов, в которую включил своих друзей: тренера спортивной секции, водителя такси и его жену — продавщицу в местном магазине.

None - фото 1
Задержание подозреваемой. Фото: Одесская областная прокуратура

Чтобы выполнить вражеское задание, участники группы шпионили за движением военной и гражданской грузовой техники в направлении вероятных логистических центров ВСУ. Дополнительно фигуранты в бытовых разговорах выспрашивали разведданные у местных жителей.

Собранные данные агенты передавали организатору группы во время личных встреч или в телефонном режиме, используя кодовые слова для конспирации.

None - фото 2
СБУ с обыском. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч.2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (государственная измена и несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины). Таким образом им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали об одессите, который сотрудничал с ФСБ. А также о парне, который взорвал автомобиль с человеком.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
