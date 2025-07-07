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Главная Одесса Одессит передавал данные о нахождении ВСУ — суд вынес приговор

Одессит передавал данные о нахождении ВСУ — суд вынес приговор

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 17:33
Руководитель одной из компаний в Одессе передавал данные о ВСУ и объектах инфраструктуры ФСБ - как наказали
Фигурант в суде. Фото: Одесская областная прокуратура

Руководитель одной из одесских компаний, которая трудоустраивает моряков на рыболовецкие и торговые суда, шпионил в пользу ФСБ: передавал врагу данные о позициях ВСУ и инфраструктурных объектах. Однако его поймали с поличным, а суд приговорил фигуранта к 15 годам заключения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Осужденный добровольно согласился сотрудничать со спецслужбами РФ и передавал врагу разведданные относительно украинских оборонительных позиций и критической инфраструктуры. В частности, агент посылал координаты расположения личного состава ВСУ, позиций зенитно-ракетных комплексов ПВО, объектов морского порта и радиотелевизионного передающего центра.

За это шпион рассчитывал получить руководящую должность в оккупационной администрации морского порта, в случае захвата города. Для беспрепятственного осмотра и фотофиксации объектов он использовал предоставленные ему представителем ФСБ "документы прикрытия" — удостоверение члена общественной организации, контролера Инфоксводоканала и журналиста. Однако мужчину все равно разоблачили и задержали. Во время обыска был изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

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Изъятые удостоверения. Фото: Одесская областная прокуратура

Что решил суд

Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о жителе Николаева, который передавал ФСБ данные о новых разработках ракет "Нептун". А также о военном, который сливал информацию России.

Одесса шпионаж ФСБ Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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