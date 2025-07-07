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Головна Одеса Одесит передавав дані про знаходження ЗСУ — суд виніс вирок

Одесит передавав дані про знаходження ЗСУ — суд виніс вирок

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 17:33
Керівник однієї з компаній в Одесі передавав дані про ЗСУ та об'єкти інфраструктури ФСБ - як покарали
Фігурант у суді. Фото: Одеська обласна прокуратура

Керівник однієї з одеських компаній, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі і торговельні судна, шпигував на користь ФСБ: передавав ворогу дані про позицції ЗСУ та інфраструктурні об'єкти. Однак його піймали на гарячому, а суд прирік фігуранта до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Засуджений добровільно погодився співпрацювати зі спецслужбами РФ та передавав ворогу розвіддані щодо українських оборонних позицій і критичної інфраструктури. Зокрема, агент надсилав координати розташування особового складу ЗСУ, позицій зенітно-ракетних комплексів ППО, об’єктів морського порту та  радіотелевізійного передавального центру.

За це шпигун розраховував отримати керівну посаду в окупаційній адміністрації морського порту, у випадку захоплення міста. Для безперешкодного огляду та фотофіксації об’єктів він використовував надані йому представником ФСБ "документи прикриття" — посвідчення члена громадської організації, контролера Інфоксводоканалу та журналіста. Однак чоловіка все одно викрили та затримали. Під час обшуку було вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

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Вилучені посвідчення. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що вирішив суд

Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Його прирікли до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Миколаєва, який передавав ФСБ дані щодо нових розробок ракет "Нептун". А також про військового, який зливав інформацію Росії.

Одеса шпигунство ФСБ Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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