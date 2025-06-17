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Главная Одесса Военный передавал данные РФ — как наказал одесский суд

Военный передавал данные РФ — как наказал одесский суд

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Дата публикации 17 июня 2025 00:57
Военный ВСУ передавал ФСБ данные об операциях Сил Обороны - как наказал одесский суд
Военный с биноклем. Фото иллюстративное: РИА Юг
Ключові моменти Подробности дела Что решил суд

Военный ВСУ передавал сотруднику ФСБ информацию о местах расположения и операций украинских Сил обороны. Однако на этом его разоблачили правоохранители и открыли дело, которое рассматривали в Приморском райсуде Одессы.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный ВСУ, уроженец города Ульяновска, проживающий в Одессе, контактировал через соцсети с представителем российской спецслужбы. Фигурант добровольно передавал ему сведения об операциях на линии фронта, а также о деятельности движения сопротивления на временно оккупированных РФ территориях Крыма и Херсонщины. Кроме того, сообщал о местах расположения Вооруженных Сил Украины.

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Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, военный должен заплатить 21 489 гривен на процессуальные издержки.

Напомним, недавно мы писали о служащем, который угнал авто в Одесской области. А также о военном, который бил свою жену.

Одесса ВСУ Новости Одессы война в Украине судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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