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Головна Одеса На Миколаївщині судили зрадника — за здачу позицій ЗСУ 15 років

На Миколаївщині судили зрадника — за здачу позицій ЗСУ 15 років

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 19:17
Мешканця Херсону, який шпигував на користь ФСБ на Миколаївщині, прирікли до 15 років позбавлення волі
Підозрюваний після затримання. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
Ключові моменти Позиції ЗСУ Що вирішив суд

Уродженець Херсону на замовлення ФСБ збирав дані про переміщення техніки ЗСУ на Миколаївщині. Однак його піймали на гарячому працівники СБУ, а суд прирік шпигуна до тюремного узв'язнення.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

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Позиції ЗСУ

За даними слідства, 44-річний уродженець Херсону збирав відомості про переміщення бойової техніки підрозділів ЗСУ, що рухалася автошляхами Миколаївської області в напрямку Херсонщини. Також фігурант фіксував її орієнтовну кількість і види озброєння. Завербували його через месенджери у соцмережах, пообіцявши легкий заробіток. Розвіддані він передавав через "зв’язкового" спецслужб РФ — Сергія Лебедєва (більш відомого як блогер "Лохматий"). У Telegram шпигун викладав "звіти" у вигляді тексту та фотографій  із геолокаційною прив’язкою. Наразі засуджений перебуває під вартою.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.2 ст.111 КК України (державна зрада, вчинена умовах воєнного стану). Його прирікли до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одесита, який готував теракт на замовлення ФСБ. А також про жінку, яка зробила вибухівку для російських спецслужб.

Одеса шпигунство ФСБ Миколаївська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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