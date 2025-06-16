Жителя Херсона, который шпионил в пользу ФСБ на Николаевщине, обрекли на 15 лет лишения свободы

Подозреваемый после задержания. Фото: Николаевская областная прокуратура

Уроженец Херсона по заказу ФСБ собирал данные о перемещении техники ВСУ на Николаевщине. Однако его поймали с поличным работники СБУ, а суд приговорил шпиона к тюремному заключению.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

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Позиции ВСУ

По данным следствия, 44-летний уроженец Херсона собирал сведения о перемещении боевой техники подразделений ВСУ, которая двигалась по автодорогам Николаевской области в направлении Херсонщины. Также фигурант фиксировал ее ориентировочное количество и виды вооружения. Завербовали его через мессенджеры в соцсетях, пообещав легкий заработок. Разведданные он передавал через "связного" спецслужб РФ — Сергея Лебедева (более известного как блогер "Лохматий"). В Telegram шпион выкладывал "отчеты" в виде текста и фотографий с геолокационной привязкой. Сейчас осужденный находится под стражей.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.2 ст.111 УК Украины (государственная измена, совершенная условиях военного положения). Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали об одессите, который готовил теракт по заказу ФСБ. А также о женщине, которая сделала взрывчатку для российских спецслужб.