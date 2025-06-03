Против Николаевщины заработают только после завершения войны - Виталий Ким

Николаевский порт Николаевский порт. Фото иллюстративное: Администрация Николаевского морского порта

Восстановить работу портов Николаевщины можно только после окончания войны. Поскольку они находятся слишком близко к позициям оккупантов и находятся в зоне поражения простейшего оружия.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире День.LIVE.

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Когда заработают порты

Порты Николаевской области смогут возобновить работу только после завершения боевых действий. Это связано с тем, что они расположены слишком близко к временно оккупированной Кинбурнской косе. А оттуда они могут быть обстреляны не только ракетами, но и обычной артиллерией или ручными комплексами.

"Там существует возможность обстрела не только ракетами, но и простейшим оружием, что было в последний раз, когда мы пытались вывести оттуда гражданские баржи. Их обстреляли из ручных комплексов. Погибли два человека. Поэтому это сейчас очень опасно из-за географического положения николаевских портов", — сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ повредила 400 объектов портовой инфраструктуры Одесской области. А также о том, что регион сейчас экспортирует даже больше зерна, чем до войны.