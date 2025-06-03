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Кім сказав, коли запрацюють порти в Миколаєві — які умови

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Дата публікації: 3 червня 2025 19:12
Проти Миколаївщини запрацюють лише після завершення війни - Віталій Кім
Миколаївський порт. Фото ілюстративне: Адміністрація Миколаївського морського порту

Відновити роботу портів Миколаївщини можна лише після закінчення війни. Оскільки вони знаходяться надто близько до позицій окупантів та перебувають у зоні ураження найпростішої зброї.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі День.LIVE.

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Порти Миколаївської області зможуть відновити роботу лише після завершення бойових дій. Це пов'язано із тим, що вони розташувані надто близько до тимчасово окупованої Кінбурнської коси. А звідти вони можуть бути обстріляні не тільки ракетами, але й звичайною артилерією чи ручними комплексами.

"Там існує можливість обстрілу не лише ракетами, а й найпростішою зброєю, що було в останній раз, коли ми намагалися вивести звідти цивільні баржі. Їх обстріляли з ручних комплексів. Загинули дві людини. Тому це зараз дуже небезпечно через географічне положення миколаївських портів", — сказав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ пошкодила 400 об'єктів портової інфраструктури Одещини. А також про те, що регіон зараз експортує навіть більше зерна, ніж до війни.

Одеса Миколаїв Віталій Кім Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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